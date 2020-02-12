新北幼教老師學Coding 現學現產防疫主題遊戲吸睛又好玩

今(109)年寒假延長， 新北市教育局與新北市教師會合作2月在北新國小智慧教室辦理3天 的幼兒園程式教育種子教師工作坊第2梯次研習。 幼兒園教師除防疫工作外，仍積極研習學習Scratch Jr程式語言，結訓時更結合防疫主題發表製作的影片與互動遊戲。

新北市教育局全力推動程式教育向下扎根， 因應國外5歲必修程式語言的趨勢，利用精簡版的Scratch（ 塗鴉）圖像化程式語言培訓幼兒園種子教師，目前已有30多位， 未來規劃社群工作坊彙集各教師開發之課程設計， 透過定期討論方式將程式學習概念融入原本主題課程中， 以積木代替語法，加上小畫家的功能， 簡單的操作方式讓小朋友可以輕鬆創造自己的角色和故事。

在第2梯次的工作坊， 網溪國小附幼的李婉怡老師設計出開學日的闖關影片， 傳達正確戴口罩的概念；北新國小附幼的江雅竹老師改編《 好餓好餓的毛毛蟲》故事，學習問題解決能力、 學習數量概念與毛毛蟲的完全變態過程，最後創作出充滿艾瑞． 卡爾畫風的蝴蝶，獲得大家一致的讚賞！此外， 還有老師設計出媽媽到托嬰中心接寶寶， 必須限時點擊病毒的好玩遊戲。

這一次研習老師們發揮創意結合防疫的主題， 不僅提升了自己的程式語言設計能力， 創作出來的作品更可以帶給幼兒全新的課程體驗， 同時做為對幼生宣導防疫的最佳教材。 埔墘國小附幼的連美嬌老師在座談會中特興奮的說：「 不敢相信自己居然有能力克服對於電腦的恐懼， 還可以寫出程式語言來製作影片！」

教育局表示，目前除了投入程式教育師資、課程及活動之外， 也藉著鏈結產業，強化新北市資訊教育的質與量。 希望未來透過建立教師社群方式， 讓程式教育融入幼兒六大核心素養開發更多創新主題課程， 激發幼兒好奇心，讓幼兒體驗「我可以」、「好有趣」 的感覺而產生興趣，學習問題解決、邏輯排序、建立自信、 啟發創意探索的熱忱，以培育21世紀的未來人才。