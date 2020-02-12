中華電信i寶貝智慧聲控服務防疫期間陪你宅在家

各級學校因武漢肺炎的防疫措施延後開學， 大部分學生只能待在家裡等開學，中華電信「i寶貝智慧聲控服務」 提供說故事、聽音樂、學英文…服務，成為家長防疫期間AI好幫手 ，無論是運用聲控服務陪伴孩童、接收最新防疫資訊，還可結合「P ickMeUp接送助手」功能，精準掌握家長到校時間， 減少接送學童時的交叉感染風險，藉由智慧科技為家長添助力、 使學校更安心。

i寶貝智慧聲控服務成為學生最佳的居家玩伴

i寶貝智慧聲控服務，整合了語音辨識服務，可聽KKBOX音樂、 FunPark有聲書、大家說英文，還可聽新聞、廣播、 當語音助理、聲控MOD…等，對小朋友而言就像新奇的玩具、 爸媽的「AI保姆」！此外，中華電信與欣聯電子整合「PickM eUp接送助手」APP，提供智慧接送服務， 家長只要在快抵達校園時，按下APP的通知鈕， 學校老師就能透過智慧音箱，接收家長預計抵達校門的時間， 無須在校門口等待，可縮減等待時間，更可同時降低家長、 孩童接觸人群的機會，進而減少交叉感染之風險。

防疫期間智慧音箱特價優惠加碼「PickMeUp接送助手」 免費用

在防疫期間為了支援家長及學校，中華電信特別推出特價優惠，在2 月11日到3月2日間，購買新款LUCIA Mini智慧音箱，單機只要1990元，也可搭配HiNet光世 代或中華行動服務指定方案，就能將音箱「0元」帶回家；另外「P ickMeUp接送助手」 加碼在政府公告防疫期間提供全台學校免費使用！ 想了解更多資訊或申辦方式，可至i寶貝官網（https:// ibobby.ai.hinet.net/）查詢、PickMe Up接送助手官網（https://ideeestudio. com/pickmeup-home/）申請試用。