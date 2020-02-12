今年情人節宅宅成主流 北富銀調查：逾半數改變慶祝方式 宅在家最HOT

今年情人節流行在家過！ 台北富邦銀行近日針對客戶做了一份情人節調查， 顯示約七成客戶新型冠狀病毒疫情影響，計劃改變消費行為， 主要在減少聚餐、逛街與出遊等的頻率(77%)； 即便情人節將至，超過半數表示將改變慶祝方式，以「 不出門在家慶祝」佔最大宗(74%)，其次為改用網購採買禮物( 26%)、延後慶祝(14%)。因應生活氛圍的轉變， 北富銀今年邀客戶以LINE官方帳號、行動銀行「空中傳情」 慶祝情人節，表達愛意「不見如見」。

北富銀LINE官方帳號今年特別推出搖愛情好運籤詩贏芳心活動， 即日起至2/14，於LINE官方帳號完成個人化服務綁定， 即可搖愛情籤詩，且能轉寄給心儀的對象， 籤詩以幽默的方式與時事結合，如「我對你的愛比酒精還濃，75% 酒精抗拒不了愛你的心」等，紓緩防疫期間的緊繃氣氛，增添趣味； 參加活動還可贏得富邦J卡刷卡金100元，中獎率100%， 祝福客戶愛情、健康、事業等樣樣滿分，更有機會抽中LINE POINTS 5點實用小禮，讓今年的情人節收禮收到手軟。

此外，2/14前登入富邦行動銀行可參加愛情轉轉樂， 轉出屬於你的情人節禮物！獎品包羅萬象，且人人有獎， 有情話綿綿的最佳小幫手AirPods Pro(市價7,990元)、唯美燭光情人大餐(王品餐券2張， 市價3,058元)、你儂我儂電影饗宴(電影票2張)，及MyM usic免費聽音樂、myVideo免費看影片， 從視覺味覺到聽覺，將浪漫一網打盡。

2/14當天，北富銀也精選20家暖心分行舉辦「甜蜜攜手 皂就幸福」活動，邀請客戶至20家指定分行辦理交易， 並於個人臉書分享此活動(須設定為公開貼文)， 即可獲贈由唐氏症青年手作的「花漾玫瑰皂」， 支持他們自食其力打造屬於自己的精品品牌。手工皂經17道工法處 理，完美展現玫瑰花瓣的立體美感，綻放姿態彷彿細訴著「愛」 的無私與奉獻。北富銀表示，不同以往，今年分行與ESG深度結合 ，由情人節活動打頭陣，未來將舉辦一系列內容豐富、多元的ESG 活動，希望擴大在地影響力， 號召更多各地的有志之士一起為永續環境與美好社會努力。 了解活動詳情：https://www.fubon.com/ banking/event/hot/ 2020valentine/index.html

※指定20家愛情分行：安和分行、莊敬分行、敦北分行、 長安東路分行、士東分行、大安分行、興隆分行、民生分行、 中壢分行、大直分行、前鎮分行、北新莊分行、風城分行、 中港分行、三民分行、博愛分行、大里分行、國美分行、北屯分行、 西屯分行。