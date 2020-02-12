雙菜雙保 新北助農友

因應新型冠狀病毒肺炎疫情延後開學，新北市啟動「 雙菜雙保」協助契作農友產銷履歷蔬菜及有機蔬菜保證銷售、 保障價格等多項措施，協助農友銷售原訂供應學校營養午餐蔬菜， 市長侯友宜今(12)日前往板橋慈惠宮推廣， 邀請民眾多吃國產蔬菜。

新北市政府「4＋1安心蔬菜計畫」供應本市中小學每周4天產銷履 歷蔬菜及1天有機蔬菜。本次因應新冠肺炎延後開學， 新北果菜公司邀請農友及供應單位共同研商。啟動「雙菜雙保」 機制、透過優先拍賣保證銷售及保障價格。產銷履歷蔬菜每公斤25 元、有機每公斤35元，蔬菜價格高歸農友，不足則由市府補貼。 中間管銷成本由新北果菜公司負擔。並且每3天滾動檢討作業機制， 必要時提高價格或延長收購。並且透過預約交易尋找新買家通路。 預計2週協助調配180噸蔬菜。

新北市長侯友宜表示， 新北市政府為全國首創辦理有機蔬菜供應營養午餐， 與這些供應單位及農友建立深厚情感，面對疫情本著互信互挺精神， 特別在合約外建立收購機制，共體時艱減少農友損失。 特別感謝各界共同幫助農友，也感謝板橋慈惠宮、前議員歐金獅、 板橋中正里林煌益里長及歡園里王國龍里長率先響應本次團購活動， 歡迎民眾共同響應。

因應延後開學2周，新北果菜公司協助調配共180公噸原供應營養 午餐蔬菜，每日需調配15-18公噸，因此除了市府團購， 也媒合包含寺廟、里長、公司行號(昱品食品有限公司、 欣欣天然氣股份有限公司)及民間團體採購。 感謝板橋慈惠宮立即就訂購100箱共1.5公噸有機蔬菜。 今日現場慈惠宮加碼100箱有機蔬菜。

另外因應民眾防疫期間減少外食增加在家開伙， 新北小農也透過新北市農業局輔導的超市通路增加供應量， 確保民眾可以吃的到新鮮蔬菜。欲團購有機小松菜及有機黑葉白菜， 即日起至2月19日(三)止，詳洽新北果菜運銷公司8965- 1000轉176黃小姐，或FB搜尋「新北果菜」(@ NTPMFans.19860101)填寫訂購單私訊訂購。