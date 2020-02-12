WHO嚴正澄清: 未指台灣有「武漢肺炎」社區感染

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）世界衛生組織（WHO）今天（12日)嚴正澄清，未曾表示包括台灣、日本等國家出現武漢肺炎社區感染。這說明南韓政府對外表示台灣在WHO資訊屬於「爆發社區感染的國家」，與事實不符。

中央社報導，世衛發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）今上午回覆該社記者詢問，否認世衛曾在2月9日說過將台灣等6個國家列為社區傳播的地區。

賈撒列維克表示，世衛並沒有說這些國家有社區傳播。世衛注意到有些屬於非親密接觸者之間出現感染的情況。

世衛今天嚴正澄清，未曾表示包括台灣、日本等國家出現社區感染。

南韓中央應急處置本部副本部長金剛立11日在記者會上表示，政府建議公民避免前往受新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情波及的新加坡、日本、馬來西亞、越南、泰國、台灣，以免病毒流入境內。

金剛立指出，上述國家地區9日被WHO列為確認社區傳播的地區，有鑑於病毒傳播可能性較大，建議公民謹慎評估前往。

外交部發言人歐江安隨即表示，尊重南韓政府因應新型冠狀病毒採取相關必要措施，但是南韓中央應急處置本部在記者會上指陳台灣屬於「爆發社區感染的國家」，與事實不符。對於韓方的錯誤認知，外交部及駐韓國代表處表示遺憾，並將積極洽請韓方更正。

WHO 2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。但台灣中央流行疫情指揮中心今（12）日對媒體發布聲明指出，基於讓民眾容易理解，仍可簡稱「武漢肺炎」。