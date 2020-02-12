【武漢肺炎】政策大轉彎~陸配子女來台灣「喊卡」!　陳時中：選了國籍就要承擔

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）疫情中心今天(12日) 宣布撤回陸配子女入境規定，衛福部長陳時中說，就「情」的層面雖然有親情在，但「國人優先」是最高原則，這些人最初沒有選擇台灣國籍，就要自己做安排。

中央流行疫情指揮中心考量人道精神並兼顧人員防疫管理，昨天（11日)宣布今天起有條件開放陸配子女入境，資格必須符合「未成年」、「在中國親人無能力照顧」及「父母皆在台者」三項條件，才允許向內政部移民署專案申請。不過，消息一出引發網友熱議及反彈。

中央社報導，陳時中今天（12日) 在記者會中宣布撤回陸委會11日公布的所有與陸配子女相關的回台入境管制措施，只要是不具有本國國籍的陸配子女且目前滯留中港澳者，一律不予入境。

陳時中表示，指揮中心防疫上有3大原則，陸配子女若在台灣生病了，醫療上絕對是無差別待遇；居家檢疫、居家隔離也是無差別管理，不會因為身分差異有特別管理措施，只要符合居家檢疫及隔離規定即可。

不過，在邊境管制上「必然有差別」，必須符合「國人優先」原則，因此才決定撤回不具本國國籍陸配子女入境相關規定。

陳時中說，按理陸配若真有未成年子女滯留中國，一定會做適當安排，「不可能把孩子丟了就跑」，他能理解撤銷規定後陸配會承受一些壓力，但當初陸配替子女選擇國籍時，既然沒有選擇台灣，就要自己做安排。

他強調，未來須接受居家隔離、檢疫者勢必愈來愈多，尤其清明連假將至，屆時回台掃墓的民眾會大幅增加，預估一天將有5000人須接受隔離或檢疫、14天就有近7萬人，況且現在還有隔離者到處趴趴走，若沒注意社區防疫量能，恐成為防疫破口。

國內醫學中心、檢驗單位每天可檢驗1010人，醫療量能約使用4成，這些環節都是環環相扣的，一旦哪個環節沒注意到，釀成社區感染，不僅檢驗量能將成大問題，對醫療單位也是龐大負擔，光是等待檢驗的人潮就能塞爆醫院。

陳時中說，雖然就「情」的層面，陸配子女和台灣人有親情在，但國內要解決的問題已經很多，也有台灣民眾滯留武漢回不來或滯留鑽石公主號，隨時都可能有突發需要緊急救援的狀況，不容許相關量能不用在國人身上，未來有餘力可再考慮幫助更多人，「沒量力而為，是指揮中心的失責」。