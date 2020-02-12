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全民防疫大作戰 移民署揪新住民協力守護家園

By  台灣英文新聞
2020/02/12 15:31
移民署通譯向新住民講解正確洗手方式，保護自己也是保護他人。（照片來源：移民署）

移民署通譯向新住民講解正確洗手方式，保護自己也是保護他人。（照片來源：移民署）

為防堵嚴重特殊傳染性肺炎疫情擴散並落實全民衛教觀念，移民署臺南市第二服務站下鄉宣導防疫訊息，除發放衛福部多語版傳單，現場還有通譯為新住民講解正確洗手方式，就連臺語嘛欸通！「臺南市新住民家庭促進成長發展協會」總幹事童氏容呼籲:「不管來自哪個國家，不論何種事由來臺，我們在這裡生活，臺灣就是我們的家，所有新住民及移工應該做好健康自主管理，共同守護臺灣！謝謝所有第一線防疫人員辛勞，臺灣加油！」

移民署除與駐點的新營、學甲戶政事務所及玉井區公所合作，行動列車也到外籍人士常聚集的異國小吃店拜訪，請店家協助以母語宣導防疫事項，並張貼疫情通報及諮詢的免付費專線電話1922。服務站持續鼓勵所有仲介公司及移工通譯員加入疾管署LINE好友「疾管家」，以獲得第一手消息，並盡量轉知所有移工群組，保護自己，保護他人。

移民署臺南市第二服務站主任陳南翰表示，目前不僅須注意2019新型冠狀病毒肆虐，亦是流感高峰季節，為免民眾舟車勞頓及增加群聚感染風險，歡迎充分利用移民署「外籍移工線上申辦系統」及「外國與外僑、大陸與港澳、無戶籍國民學生線上申辦系統」，e指搞定申辦手續! 此外，請大家配合政府措施，全民防疫，讓國際看見我國醫療公衛實力。（新聞轉載自新住民全球新聞網
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