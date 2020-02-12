執行「智慧災防新南向」 落實科技人道援助

為展現臺灣災害防救科技在人道援助工作的落實，科技部國家災害防救科技中心(災防科技中心)持續協助執行科技部「智慧災防新南向」的計畫，以輸出臺灣自力發展之防災科技、經驗與管理為出發點，全方位拓展與東南亞及紐澳等國家間的防災科技合作，以促進區域內防減災之交流發展與合作，尼泊爾也為其中防災科技輸出服務之對象之一。

尼泊爾葛拉宜市(Ghorahi) Narulal Chaudhary市長與塔科爾巴巴市(Thakurbaba) Ghan Narayan Shrestha市長於2月10日早上，於災防科技中心與陳宏宇主任共同簽訂防災合作協議書。雙方在合作協議書簽定之後，災防科技中心將配合科技部的執行計畫，協助這兩個城市建置地震與降雨監測系統、災害情資網之數據平台，以及進行防災科技之訓練項目。

災防科技中心曾經在2019年5月完成尼泊爾柯海普市(Kohalpur)與百佳那斯市(Baijanath)的系統安裝，並於同年8月正式上線啟用，這是第二次與尼泊爾其他都會區的合作。

災防科技中心陳宏宇主任於簽約儀式中提到，由於科技部近年來持續不斷的支持防災科技的發展及落實的工作，災防科技中心目前已經將防災科技，實際融入於災害管理之階段。因此，災防科技中心將於簽約後三個月內，完成葛拉宜市與塔科爾巴巴市之系統安裝，讓該地區可以趕在今年雨季前啟用。

葛拉宜市Chaudhary市長很感謝災防科技中心不遠千里的協助，並提到「臺灣的防災經驗與成果，世界上有目共睹，是值得學習與合作的對象，十分期待後續能夠再透過各項合作，來有效提升葛拉宜市的防災能力。」

完成簽約儀式後，災防科技中心並同時與兩位市長分享「災害情資網」的即時整合監測數據，以及減災規劃與災害應變的各項經驗成果。（新聞轉載自新住民全球新聞網）