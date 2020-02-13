〈時評〉非洲是武漢病毒全球大流行最後浄土？

晨曦，天微亮，一架從上海飛往衣索匹亞的飛機，抵達首都阿迪斯阿貝巴國際機場，四位防疫人員立刻趨前，等待乘客出來。一行乘客魚貫走出飛機，四人緊張地逐一測量每人體溫，並期待人人過關，不要有人發燒，發生問題。

一百多位乘客，經過一個多小時的檢驗，好不容易全部過關，即使如此，防疫人員還是每人發給一張防疫通知單，希望乘客回去後，自我管理，如有狀況，要儘速與衞生防護單位聯繫。這是非洲加強防堵新型冠狀病毒（武漢肺炎）的場景。

非洲，這個全球最後還沒有遭受武漢肺炎污染的浄土，是否能夠抵擋得了新型冠狀病毒的侵襲，大家都在關心。

非洲現在是最令WHO擔心的地方，一旦病毒侵入，後果不堪設想，非洲國家衞生防護系統基本上還是很落後的，設備有限，只能檢驗濾過性病毒。目前光是瘧疾、麻疹、伊波拉病毒，就已經搞得醫療團隊人仰馬翻，遑論再加上武漢肺炎的防疫，醫護人員心情緊繃，祈禱不要有狀況發生。

問題是非洲有大約200萬中國勞工，再加上大約8萬1千多位在中國求學的非洲學生，其中有又有4千6百多人住在湖北，來往兩地，形成防疫大挑戰。目前證實有一位在湖北求學的非洲大學生感染武漢肺炎，現正於醫院治療中。

目前非洲只有南非、塞內加爾兩個國家有檢驗新型冠狀病毒的實驗室，另外，除了首都及大型區域醫院，其它醫院都沒有收治武漢肺炎病毒患者所需的負壓隔離病房。一旦發生武漢肺炎疫情，從檢驗到醫療，都是大問題，預料也將是大災難。

中國近20年來積極擴張在非洲政治、經濟、軍事的影響力，據估計大約有數千億美元投資和貸款計劃，正在各地推動中。中國到非洲的空中航班，從過去每天只有一個航班，到現在的一天八個班次，目前肯亞航空、埃及航空、摩洛哥皇家航空都已暫停中國航線，只有衣索匹航空繼續飛，衣航是非洲最大的航空公司，最賺錢，也最積極開發中非航線，每天大概有1500乘客往返，生意算不錯。

由於空中運輸方便，加上兩地來往密切頻繁，非洲能否躲過武漢肺炎侵襲，關係著非洲人民健康，甚至於生命的安全，非洲國家只能從加強海關檢疫，防止病毒侵入，否則一旦海關失守，後續的治療等問題，恐怕不是非洲國家現有醫療體系，可以承擔得了的，後果將非常嚴重。