【快訊】史上首次! 今年大學指考　確定延到7月3至5日舉行

更新時間: 2020-02-12 15:27

首次發稿: 2020-02-12 14:17

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）因應俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病，大考中心及教育部今天(12日)證實，預定7月舉辦的大學指定科目考試（指考），將延期至7月3日到5日舉行，這是指考史上首度因疫情延期。

中央社報導，大考中心今天召開會議，會中決定將本來在7月1日至3日舉辦的指考，延期到7月3日至5日舉行，主要考量是週六、週日學校不用上課，較容易借到考場。

大考中心同時發布新聞稿如下:

有關109學年度指定科目考試日程延後至7月3日至5日之說明

一、基於防疫需求，中央流行疫情指揮中心於 109 年 2 月 2 日決議：高級中等以下學校 108 學年度第 2 學期開學日延後 2 週至 2 月 25 日開學，該學期休業式延至 7 月 14 日辦理，109 學年度暑假為 7 月 15 日至 8 月 29 日。教育部同日宣布，國中會考、 技專統測、大學指考等各校入學考試及招生日程維持不變。

二、指定科目考試日程向來維持於學期結束後的每年 7 月 1 日至 3 日，然因本學期情形 特殊，部分承辦考分區的大學及高中反映，若維持 109 年 7 月 1 日至 3 日(週三至週 五)考試，因各高中仍為學期上課期間，考場安排將有困難。

三、為協調 109 指考考場安排以及高中行事曆安排事宜，大考中心、招聯會、教育部、 各大學、高中考分區試場承辦學校代表，於 2 月 12 日共同研商因應。為使高中職考 場調度順利，並降低對學生之干擾，經與會者討論建議，在不變動指考考試範圍 下，以延後至 7 月 3 日至 5 日（週五至週日）考試為最佳方案。

四、依此會議建議，再經教育部、招聯會與本中心共同評估，決定 109 學年度指定科目 考試在考試範圍不變之下，延後至 7 月 3 日至 5 日辦理。

五、本中心將儘速進行後續相關試務調整及作業處理，除會再公告部分試務配合調整日程 外，並將發文各大學與全國高中職週知並請協助配合辦理。

(以上資料來源: 大考中心 官網)

中央社報導，民國92年因應SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情，指考曾一度取消部分科目的非選擇題，減少人工閱卷的程序，但並未延期考試。

雖然世界衛生組織（WHO）已將武漢肺炎正式定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。中央流行疫情指揮中心與WHO公布的國際資訊接軌，但同時方便民眾理解，未來發布疫情相關訊息時，仍會簡稱為「武漢肺炎」。

首次發稿: 2020-02-12 14:17

史上首次?! 今年大學指考延到7月3至5日舉行

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 每年大學指考都是7月1日至3日舉行，今年恐因武漢肺炎疫情，而有所變化。

多家媒體今天(12日) 報導，大考中心今開會決定，受到疫情影響，108學年下學期7月14日才結束。由於大學指考要借高中當考場，為避免對學校教學造成太大衝擊，今年指考延後到7月3日到5日舉行。

果真如此，這將是史上首例大學指考延後辦理。

綜合《中時》與《聯合》報導，受到武漢肺炎疫情影響，大考中心今天開會決定，今年指考延後到7月3日到5日舉行，這也是史上首次指考延後辦理。

至於為何還沒正式公布，主要是因還要考慮閱卷日期等配套措施，配套確認後才會公布。大考中心對此消息，也尚未回應。

根據中央社報導，大考中心主任張茂桂2月4日曾表示，指考決策事關重大，一定是和教育部、招聯會等協調後才做出決議，不是大考中心一個單位說了算。