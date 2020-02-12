WHO喊話更名 台灣疫情指揮中心不甩仍稱「武漢肺炎」

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）為淡化這波致命流行病毒與中國的連結，世界衛生組織（WHO）11日呼籲應以「COVID-19」稱呼，但台灣中央流行疫情指揮中心今（12）日對媒體發布聲明指出，基於讓民眾容易理解，仍可簡稱「武漢肺炎」。

過去WHO對於疾病或病毒的命名方式多以發現者的名字，或是疫情爆發所在地地名等相關元素來命名，但被連結的國家或許感覺遭到污名化，例如中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）、德國麻疹、日本腦炎、非洲伊波拉病毒，進而做出調整，此次則再次調整為COVID-19，但方式大同小異，均是去地域化，避免讓民眾將武漢與肺炎連結一起。

不過，我國中央流行疫情指揮中心考量先前世衛名稱為2019-nCoV，如今又是COVID-19，一改再改，擔心在宣傳相關資訊時會影響民眾理解，因此經過討論後，決定中文仍可簡稱為「武漢肺炎」。

此前，國際主流媒體《CNN》已無視WHO上月（1月）提出的替代名稱「2019-nCOV（novel coronavirus）acute respiratory disease」，指出與SARS一樣，這次的疫情同樣是由冠狀病毒引起的，而「SARS和武漢的疫情爆發均始於中國」，等同於把「武漢」當成這次疫情的替代用詞。