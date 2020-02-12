廣州、深圳將徵用私產防疫 中網民反譏：寫進律法的掠奪就不算掠奪？

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）武漢肺炎疫情告急，中國官方出新招，廣州、深圳昨（11）日緊急召開人大會議，授權縣級以上政府可依疫情狀況，臨時徵用人民財產，包括房屋、交通工具及土地等。此消息一出引發極大爭議，大批網友反譏「請各級領導先做個表率吧！」

2019新型冠狀病毒肺炎（下稱：武漢肺炎）至今造成中國將近4萬5千人確診，上千人死亡，導致北京、上海及深圳等80幾個城市進行程度不等的封鎖，4億多人民行動受限。

廣東人大常委昨（11）日召開緊急大會，授權縣級以上人民政府（廣州與深圳）在不與法律抵觸情況下，可依疫情防控需要，在醫療衛生、防疫管理、隔離觀察、道口管理、交通運輸、社區管理、市場管理、場所管理、生產經營、勞動保障、市容環境、野生動物管理等方面，規定臨時性應急行政管理措施。

廣州人大常委會隨即審議通過，政府可在防疫必要時徵用人民的房屋、場地、交通工具以及相關設施、設備，要求相關企業組織相應的疫情防控物資和生活必需品的生產、供給。決議即刻施行。

廣州人大常委會補充，臨時徵用的相關設備，應當向被徵用的單位或者個人發出應急處置徵用令並做好登記造冊工作，並依法予以補償。

這是中國全國人大在2007年通過《物權法》以來，首次有政府「緊急」授權徵用人民私人財產。

但是中國民眾不買帳，在發佈訊息的新浪廣東微博上反唇相譏表示「廣州市人大常委有8人，如果要徵用個人的，就先徵用他們8位的，也算做個表率！」「交的稅被狗吃了？」「強盜？」「直接搶多好」「這是（疫情）大爆發的前奏？」

「和我一起念：搶，qiǎng，搶。抗疫不一定能做得到，搶就是看家本領！看來是為新一波大爆發做準備吧？」「抽走廣州醫療資源，然後開始對老百姓財產窺視」

「徵地，是不是應該領導優先，黨員先走？什麼為人民服務，用來騙？遲點是不是把老百姓家裡幾個僅剩口罩都搶去」「先搜搜官員家裡藏著多少醫療物資，多少酒精和N95吧！」

深圳市人大常會之後也通過《深圳市人民代表大會常務委員會關於依法全力做好當前新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作切實保障人民群眾生命健康安全的決定》，內容提到疫情防控指揮機構在必要時，可依法向轄區內單位或者個人徵用疫情防控所需設備、設施、場地、交通工具和其他物資，要求相關企業組織相應的疫情防控物資和生活必需品的生產、供給。

廣州及深圳政府通過審議，要徵用人民私有財產，民眾反彈（圖/ 截取自微博）

廣州及深圳政府通過審議，要徵用人民私有財產，民眾反彈（圖/ 截取自微博）