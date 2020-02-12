前一世代男孩傳新誹聞　粉絲直呼：在一起！

（台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導）男孩天團一世代成員奈爾睽違兩年後，日前推出的新單曲已破200萬觀看人次，新專輯也將挾帶高人氣於3月13日發行。此外和小天后席琳娜的緋聞，粉絲也很樂觀其成!

音樂公司表示，來自男孩天團一世代(One Direction)的奈爾(Niall Horan)一直以來都是團員中的人氣王，自休團正式展開他的單飛之旅之後，2017年發行個人首張創作專輯【閃耀瞬間/Flicker】，一舉突破百萬張銷售讓全球粉絲看見他音樂上的轉變。

睽違兩年後，他於去年下旬推出單曲 “Nice To Meet Ya”，短短三周就衝破2000萬次串流點，如此佳績讓他充滿信心，就在日前釋出的新單曲 “No Judgement” 的同時，奈爾也正式宣告他的個人第二張專輯【Heartbreak Weather】即將推出，於3月13日全球同步上線。

除了事業之外，奈爾的感情動向也始終是全球媒體的鎂光燈焦點，一點風吹草動就能掀起極大波瀾，如同近期在網路上傳得沸沸揚揚有關他與流行天后席琳娜(Selena Gomez)的緋聞，除了網友發現兩人互相在個人社群分享對方作品外，更是被狗仔拍到一起出遊的照片，讓許多粉絲開心大喊：「在一起」。

不過希望倆人能夠在一起的歌迷可能要失望了，奈爾近期在訪問中正式澄清有關兩人正在約會的傳言，他表示兩人真的僅是一般好友關係，並強調雙方有一票玩在一起的好友，所以才會常常被被八卦雜誌拍到並且捕風捉影的亂寫一通。

隨著新專輯發行的到來，奈爾表示：「上一張專輯我有點沉迷於自我，因為那是我當下的感覺。於是我拿起木吉他然後創作，我認為那代表我自己，也是我想要宣告給大家的樣子」。

奈爾希望這次的新專輯能夠有一些不同，並希望透過他的音樂告訴全球樂迷他想講的故事。而除了近期發行的“No Judgement”外，先前發佈的 “Nice To Meet Ya” 及 ”Put a Little Love on Me” 也將收錄於新專輯當中，專輯將於3月13日盛大發行。



Niall Horan 新單曲 《No Judgement》(影/Youtube)