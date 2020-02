前一世代男孩傳新誹聞　粉絲直呼：在一起！

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)男孩天團一世代成員奈爾睽違兩年後,日前推出的新單曲已破200萬觀看人次,新專輯也將挾帶高人氣於3月13日發行。此外和小天后席琳娜的緋聞,粉絲也很樂觀其成!

音樂公司表示,來自男孩天團一世代(One Direction)的奈爾(Niall Horan)一直以來都是團員中的人氣王,自休團正式展開他的單飛之旅之後,2017年發行個人首張創作專輯【閃耀瞬間/Flicker】,一舉突破百萬張銷售讓全球粉絲看見他音樂上的轉變。

睽違兩年後,他於去年下旬推出單曲 “Nice To Meet Ya”,短短三周就衝破2000萬次串流點,如此佳績讓他充滿信心,就在日前釋出的新單曲 “No Judgement” 的同時,奈爾也正式宣告他的個人第二張專輯【Heartbreak Weather】即將推出,於3月13日全球同步上線。

除了事業之外,奈爾的感情動向也始終是全球媒體的鎂光燈焦點,一點風吹草動就能掀起極大波瀾,如同近期在網路上傳得沸沸揚揚有關他與流行天后席琳娜(Selena Gomez)的緋聞,除了網友發現兩人互相在個人社群分享對方作品外,更是被狗仔拍到一起出遊的照片,讓許多粉絲開心大喊:「在一起」。

不過希望倆人能夠在一起的歌迷可能要失望了,奈爾近期在訪問中正式澄清有關兩人正在約會的傳言,他表示兩人真的僅是一般好友關係,並強調雙方有一票玩在一起的好友,所以才會常常被被八卦雜誌拍到並且捕風捉影的亂寫一通。

隨著新專輯發行的到來,奈爾表示:「上一張專輯我有點沉迷於自我,因為那是我當下的感覺。於是我拿起木吉他然後創作,我認為那代表我自己,也是我想要宣告給大家的樣子」。

奈爾希望這次的新專輯能夠有一些不同,並希望透過他的音樂告訴全球樂迷他想講的故事。而除了近期發行的“No Judgement”外,先前發佈的 “Nice To Meet Ya” 及 ”Put a Little Love on Me” 也將收錄於新專輯當中,專輯將於3月13日盛大發行。



Niall Horan 新單曲 《No Judgement》(影/Youtube)