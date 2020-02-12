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中國戰機擾台》美國務院籲立即停止脅迫　吳釗燮嗆「轟六對冠狀病毒無效啦」

美國國務院表示，根據台灣關係法，任何企圖以非和平方式來決定台灣的前途之舉，為美國所嚴重關切

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By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2020/02/12 10:36
中國解放軍9日、10日24小時內兩度派出戰機擾台。圖為國軍F-16戰機10日掛載實彈監控共軍轟6。（國防部提供中央社）

中國解放軍9日、10日24小時內兩度派出戰機擾台。圖為國軍F-16戰機10日掛載實彈監控共軍轟6。（國防部提供中央社）

（台灣英文新聞/國際組 台北綜合報導）中國解放軍於9日、10日兩度派出中共轟6等型軍機擾台飛行，10日更短暫逾越海峽中線。美國務院11日表示，北京應立即停止脅迫行徑，與台灣民選政府恢復對話。

聯合報》報導，美國國務院11日回應中方的「台美勾連」說法，指雙方在非官方關係的基礎上，美國透過美國在台協會（AIT），台灣透過駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）進行廣泛的正常互動，包括軍售、互訪、貿易協商、教育與文化交流。

國務院發言人表示，根據台灣關係法，任何企圖以非和平方式來決定台灣的前途之舉，為美國所嚴重關切。

該發言人也提到，兩岸關係穩定符合美國利益，兩岸需了解持續維繫和平穩定的重要性；北京片面改變現狀的行為，無助區域和平穩定，而是破壞數十年來和平穩定發展的架構。

該發言人也回覆中央社：「北京應立即停止脅迫行徑，與台灣民選政府恢復對話。」

自由》指出，面對共機擾台，總統蔡英文先前呼籲，中國應該先防疫，做這些軍事動作沒有意義及必要。陸委會也表達嚴正抗議，並向對岸喊話，強調疫情當頭應集中防止疫情擴散，同時重申中華民國堅定捍衛主權，「中共切勿誤判情勢、立即停止武力挑釁！」外交部長吳釗燮也直嗆中國，「轟六對冠狀病毒無效啦」。
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