台灣朱宗慶打擊樂團首赴丹麥　東西方音樂激盪藝術節

朱宗慶打擊樂團首度赴丹麥演出(圖/朱宗慶打擊樂團) 朱宗慶打擊樂團首度赴丹麥演出(圖/朱宗慶打擊樂團)

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）台灣知名朱宗慶打擊樂團首次進軍丹麥，獲邀前往北歐藝術院校聯盟「擊樂脈動藝術節」演出，將於15日丹麥皇家音樂學院舉辦專場音樂會，也將透過舉辦講座進行東西方特色音樂交流。

朱宗慶打擊樂團受北歐藝術院校聯盟「擊樂脈動藝術節」(Percussion PULSE Festival)之邀，本周將赴丹麥，2/15(六)晚間於丹麥皇家音樂學院(The Royal Danish Academy of Music)舉辦專場音樂會《Native>>Innovative》，呈現兼具東西方特色之經典擊樂曲目，2/16(日)則由資深團員黃堃儼進行講座，分享朱宗慶打擊樂團之發展經驗與成果。這是樂團首度赴丹麥演出，也是本次「擊樂脈動藝術節」的重點活動，深受期待。

朱宗慶打擊樂團表示，「擊樂脈動藝術節」是由北歐各國校院組成跨校聯盟、每年輪流主辦的藝術節，2020年由丹麥皇家音樂學院主辦。該藝術節今年以「本土>>創新」（Native>>Innovative）為策畫主題，旨在透過多元文化的觀點回溯世界各地文化底蘊，看見打擊樂不可或缺的角色，並從中挖掘能當代相互激盪的創新能量，以更廣泛的角度來界定擊樂藝術的發展。

為期五天（2月12日至16日）的藝術節，規劃系列音樂會、講座、工作坊等活動，提供來自非洲、亞洲、南美洲、北美洲、大洋洲與歐洲等國的擊樂演奏家、教師和學生，一場豐富的擊樂饗宴。除了朱宗慶打擊樂團外，包括Murat Coskun、Sylvie Reynaert、Emmanuel Sejourne等多位曾來台參與TIPC臺灣國際打擊樂節的知名擊樂家，將再度同場獻藝。

北歐各國對台灣打擊樂發展的重鎮實力早有耳聞，主辦單位特別將這次朱宗慶打擊樂團的到訪，視為系列音樂會重點節目和主要交流活動，而此行也是樂團首度赴丹麥演出。

此外，各國亦對朱宗慶打擊樂團結合演奏、教學、推廣推動打擊樂發展之模式深感興趣，因此，藝術節主辦單位特別安排資深團員黃堃儼，於2月16日上午10點進行講座，分享打擊樂團成立三十多年來所累積的發展經驗與成果。

Beats of Hearts演出曲目