新北特製「會考複習包」 一組帳號暢遊親師生平台

新北市教育局首創親師生只要一組帳號登入「親師生平台」(http://pts.ntpc.edu.tw/)，即可免費暢遊超過70項的學習資源，因應國中會考不延期，特別與「LearnMode學習吧」推出新北特製「國三會考複習包」。教師也可善用新北科技化扶助中心，補足學生平時學習弱點。同時鼓勵多元學習，歡迎免費下載「新北市PVQC專業英文在家自主練習測評軟體」以及觀看「新北市越南語影音線上教材」。

教育局與「LearnMode學習吧」推出的新北特製版「國三會考複習包」，包含國文、數學、英語、社會及自然全科複習教材，以及歷屆會考試題，針對國九學生提供各冊教材及教學影片，讓學生在家也可以準備。其中，貢寮國中也特別蒐羅「幫你達B」複習講義，每個會考基礎題，掃一下QR Code就有影音解題，還可直接用messenger問老師；私立康橋高中國中部也規劃會考完整複習進度。

另外，漳和國中張素惠老師特別製作線上中國歷史大富翁，在PaGamO平台開課； 達觀中小學的老師則是規劃2週闖關自主學習任務，老師運用google表單隨時掌控學生學習進度並給予回饋；欽賢國中透過google classroom及joinnet系統，線上與數位學伴及英語教師連線。萬里國小則應用因材網讓學生自主學習，教師透過後臺學習回饋指派合適的學習任務，並與家長密切聯繫合作共同關心孩子的學習。

針對學習弱勢學生，新北有首創的「新北市科技化學習扶助教學中心」，教師可運用均一、LearnMode學習吧、因材網及PaGamO等線上平台進線上學習扶助課程，補足孩子的學習弱點，讓複習不中斷，學力無落差。

此外，新北也力推「新北市PVQC專業英文在家自主練習測評軟體」，共有19個類別，提供師生在家自主練習職場情境「聽、說、讀、寫」的專業英文。可免費下載最新版的第二代Demo軟體，不需帳號即可登入。(軟體下載網址：https://sites.google.com/site/ntpccompetition/software)

新北市教育局也將全國首套「越南語影音線上教材」共12冊免費分享於新北市國際教育資訊網 (https://www.international-education.ntpc.edu.tw/home) /教學資源區及YouTube。教材由教學經驗豐富之陳凰鳳老師以真人發音、學生跟讀之方式，配合字卡、插圖動畫等，歡迎親師生多加運用。

教育局表示，親師生平台採取單一簽入機制，減化各學習平台操作步驟，平台上所有的學習歷程都可轉換成積點趣點數，並能兌換學用品及便利商店禮物卡，讓學習與生活緊密結合，學愈多獎品愈多。