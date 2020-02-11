中國官方祭「防疫守則」催復工 民眾吐槽「這薪水值得玩命嗎？」

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）隨著中國企業復工日到來，中國國務院今（11）日召開記者會，中國交通運輸部運輸服務司司長徐亞華表示，今年預計有1.6億人要陸續返回工作崗位，為確保人員出行，將採取6大措施，防止疫情透過交通運輸工具向外傳播。

徐亞華表示，根據大數據的監測分析，從現在到春運結束，也就是到2月18日，預計還有1億6千萬人要陸續返程返崗。為了確保這些人員的出行，為複工復產做好交通運輸保障，堅決防止通過交通運輸工具傳播疫情，採取6大措施，包括做好交通運輸場站和交通運輸工具的消毒、通風、衛生清潔工作、二是加強交通場站進出站旅客的測溫，對體溫超過37.3度的發燒乘客，及時移交給衛生健康部門。

春運期間長途客運班車、班輪和農民工包車客座率不得超過50%、做好乘客信息的登記溯源工作，採集道路水路客運乘客身份信息、做好途中和事後的疫情防控，對運輸途中發熱的乘客及時在應急區域進行臨時隔離，並加強交通運輸一線從業人員自身的防護，避免交叉感染。

徐亞華補充，將有序恢復道路客運服務，做好農民工返崗的包車運輸、逐步恢復城市公共交通服務，以及強化應急物資運輸保障。

《央視新聞》昨（10）日在官方微博刊出《復工防疫守則》，提醒民眾通勤路上應全程佩戴口罩，盡量不摸車內設施；辦公室內與人保持1米以上距離，重視物品的消毒，準備帶蓋的水杯；食堂內單人單桌或隔座而坐，不要互相分享食物；使用衛生間時蓋上馬桶蓋再沖水，用七步洗手法認真洗手。

但被中國網友強力吐槽，有網友說「保持一米距離？那得幾點上班啊。高峰不人貼人就很好了」「這些建議對上班的人來說一點也不現實。」「請問怎麼復工啊？ ！坐標駐馬店，仍然禁行全部車輛，封閉火車站，一刀切的懶政思維！另一邊領導（主管）又拼命催！ ！ ！」

「“所有人沒事都在家呆著別出門！” “可是馬上就要復工了！” “復工就戴口罩出門！” “可是沒有口罩！” “沒有口罩就在家呆著別出門！” “可是馬上就要復工了！」

「病毒傳播峰值，一邊封鎖小區嚴禁出入，一邊又要求復工上班！這不胡鬧嗎！想來一波疫情大爆發嗎？」

央視新聞的《復工防疫守則》（圖/ 央視新聞微博）