【客家母親花】苗栗八甲茶區「魯冰花」盛開　金黃花海美翻

另一角度看魯冰花海 (圖/ 愛苗廣播公司 官方臉書) ... 另一角度看魯冰花海 (圖/ 愛苗廣播公司 官方臉書)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）1989年台灣出品的電影《魯冰花》，主題曲曾經傳唱一時。這部片子的導演是楊立國，編劇是吳念真，改編自台灣客家籍小說家鍾肇政的同名小說《魯冰花》。

根據維基百科，「魯冰花」一名來自羽扇豆（Lupinus），也恰好與台語發音「路邊的花」一詞相近。

農委會水土保持局與苗栗市農會、茶改場合作，在苗栗市八甲茶區，種植綠肥作物魯冰花，目前正值盛開，22、23日將舉辦茶產業行銷推廣活動，邀民眾賞花、品茗、遊客庄。

臉書粉絲專頁「苗栗玩透透」今天(11日) 在PO文中介紹

中央社報導，苗栗市農會近年透過農委會、苗栗縣政府協助，在苗栗市八甲地區推動茶園復耕計畫，並與水保局、茶改場合作，在茶區種植綠肥作物魯冰花，目前正值盛開期，9公頃金黃色花海美不勝收。

水保局台中分局長黃振全、農糧署北區分署分署長王安石、苗栗縣副縣長鄧桂菊、縣府農業處副處長陳樹義、苗栗市農會總幹事謝錦明等人，今天（10日) 在八甲茶區為22、23日登場的「2020魯冰花季暨苗栗茶產業行銷推廣活動 」宣傳暖身，歡迎遊客造訪魯冰花海秘境，還有茶席品茗、製茶、DIY等多項體驗。

水保局台中分局運用浪漫台3線政策辦理茶產業跨域合作工作，協助八甲茶區茶產業復興，形塑「貓裏紅」在地品牌，導入智慧科技管理，結合省工省水技術，帶動青農回流，提升製茶技術。

台灣百大伴手禮官網對「貓裏紅」(上圖)的介紹如下:

黃振全表示，為增加苗栗茶產業推廣行銷，於茶區苗圃道沿線周邊，運用茶區及休耕地進行魯冰花撒播，營造冬末春初的茶區特色景觀，成為推廣茶園新亮點，有助貓裏紅茶銷售，花期過後更可供做為茶區的綠肥補充，有利土地活化及作物生長，對於當地整體產業發展幫助很大。

農委會茶葉改良場秘書吳聲舜表示，魯冰花是客家茶園代表性綠肥作物，在文獻上，日據時代因缺乏化學肥料，常鼓勵農民辦製茶比賽，獎品就是魯冰種子，魯冰花除了黃色，還有其他各種顏色，生長性強又可抑制雜草、改良土壤。他指出，茶園與魯冰結合也是絕美的行銷方式。