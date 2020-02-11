2020情人節渡假首選理想大地　當日限量升等蜜月客房

西洋情人節將至，您是不是也想趁機展現貼心的一面，準備一份難忘的特別回憶送給另一伴呢？那就選擇網路票選東部最美飯店「花蓮理想大地渡假飯店」，盡情享受綠林環繞的自然之美，使感情增溫的渡假勝地！

理想大地渡假飯店注重旅客的親密關係與感受，為愛侶們準備好蜜月客房、珍愛情人晚餐、還有一系列的特別活動。2/14當天凡指定「樂冬雙喜一泊二食」住房優惠案，限量免費升等蜜月客房，讓您在越夜越美的浪漫氣氛中，為彼此酌上一杯香檳氣泡酒，將巧克力的甜蜜融化於口中，享受情人開床禮！

不僅如此，原房客每人加價600元，還能享用「2020珍愛情人晚間套餐」，有機會參加萬元獎品抽獎！可以品嚐到肉質鮮甜的葛瑪蘭戰斧豬，或鮮嫩多汁的特選Prime肋眼心。除此之外，無論你是想要順著園區內的應許運河，用遊艇打造兩人專屬基地，在唯美的河道上互訴情衷，還是透過互動遊戲增加情趣，理想大地都滿足您所有的需求！

繼蘇花改通車後，台北到花蓮旅遊更加省時方便，歡迎甜蜜攜手同遊無汙染的人間淨土─理想大地，盡情欣賞自然生態豐富的萬坪園林，擺脫塵世紛擾，拋開口罩大口森呼吸，同時飽覽氣派典雅的西班牙式建築，理想大地是情人到花蓮放閃的最佳選擇！更多詳情請見理想大地渡假飯店官網http://www.plcresort.com.tw，訂房諮詢電洽02-2658-8181、03-86-56789、07-211-7997。