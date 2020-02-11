台北喜來登大飯店【家在一起】 即日起，一泊二食國人住房專案

順應寒假延長政策，台北喜來登大飯店於即日起推出【家在一起】一泊二食國人住房專案，國人入住舒適或豪華客房每晚優惠價5,300+15.5%元，愜意享受兩客「自助式早餐」及「精緻晚餐」，在新鮮多元的異國百匯「十二廚」享用晚餐，或可於京懷風情日料「桃山」、拿坡里認證的義式料理「比薩屋」、宮廷與傳統薈萃的泰菜「SUKHOTHAI」享受800元餐飲折抵優惠，讓精彩美味料理不只暖胃更加暖心。

疫情持續升溫期間飯店亦加強防疫措施，全體員工皆配戴口罩及測量體溫登記，公共區域及重點出入口加強清潔及消毒工作，全面守護賓客的入住品質與健康，讓每位旅客享受宛如回家般的安心舒適；本專案包含免費使用健身房、三溫暖、迎賓水果、每日報紙、免費停車等服務，為闔家貼心安排寒假時光，無微不至的服務彷彿回到第二個家。

緊鄰捷運板南線「善導寺站」及「台北車站」商圈，台北喜來登館內八間異國風味餐廳備受臺北米其林指南的肯定，最適合全家歡聚共樂，國際級標竿服務與東方人文美學，打造充滿文化內涵的風格體驗，足不出戶也可以盡享寰宇美味，體貼備至的尊寵服務更勝過家的溫暖自在！台北喜來登大飯店【家在一起】一泊二食國人住房專案，即日起開始預訂，入住舒適或豪華客房每晚5,300+15.5%元，詳情及預訂請洽02 2321 5511訂房中心。