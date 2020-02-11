內科新貴Fun輕鬆 五天四夜住美福 上班也在笑！

上班最累的不是踏進辦公室，而是那段令人心累的通勤路途，台北美福大飯店針對內湖科學園區的上班族們推出「內科新貴Fun輕鬆 住房專案」，即日起至2020年3月31日止入住行政客房五天四夜，天天品嚐五星飯店的澎湃自助早餐，相約同事一起入住，共同打拼價16,800元，不用奮力地擠進擁擠密閉的大眾交通工具，免去舟車勞頓的辛勞，讓下班後的時光能被更妥善地利用，還可至沐三溫暖，享受日式慢活風情，讓身心靈體會全面放鬆，盡情享用館內眾多設施：健身房、戶外恆溫游泳池等，最後在百年傳奇品牌美國Simmons客製化獨立筒床墊進入夢鄉，為明天的挑戰做好萬全的準備！詳情請洽02-7722-3399轉訂房。

為了讓內湖科學園區的上班族們更能有效地利用下班後的歡樂時光，台北美福推出「內科新貴Fun輕鬆」住房專案，即日起至2020年3月31日止，入住行政客房五天四夜只要16,800元，平均一晚只要4,200元，兩人同行一人更只要2,100元！

15坪的寬敞空間，兩人同住也不顯擁擠，典雅的風格一踏進去就令人心曠神怡，客製化的獨立筒墊、義式精品等級的純棉寢具，以及由美福團隊精心挑選的免費Mini bar點心和飲品，每房每日再提供兩客彩匯自助早餐，豐富豪華的自助餐點，無論是喜歡傳統中式早點，還是偏好西式口味的早餐，彩匯將中式粥飯料理、清蒸季節時蔬、美福熟成牛肉麵，以及內餡自選的西式歐姆蛋和多款甜、鹹麵包等眾多輕食通通端上桌，只為了給您帝王般的美好晨食，正所謂一日之計在於晨，美福讓您吃飽再上！

下班後踏入典雅的飯店大廳，宛如化身尊寵貴賓，可愜意地至戶外恆溫泳池，釋放今日的工作壓力，健身房內則配有各式健身器材，能夠在跑步機上進行健走或者快跑等有氧運動，亦有重訓設備讓您燃燒脂肪、提高肌肉量，更貼心準備了Hypervolt無線震動按摩槍，喚醒運動後過度緊繃的肌肉群！

除此之外，以傳統日式三溫暖流程做為設計發想的「沐」三溫暖，搭配烤箱、蒸氣室、冷熱水池等各項頂級設備；同時也在各客房樓層的公共區域擺放輝葉的按摩小沙發，各式設施及舒適悠閒的環境讓人輕鬆重拾能量，在工作之餘，生活其實可以更多姿多采，快來美福體驗絕無僅有的尊寵禮遇。