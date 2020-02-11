「有政府 請安心」 新住民防疫一起來

移民署雲林縣服務站特別邀衛生所人員，向新住民們宣導如何正確防範武漢肺炎。（照片來源：移民署提供） 移民署雲林縣服務站特別邀衛生所人員，向新住民們宣導如何正確防範武漢肺炎。（照片來源：移民署提供）

近來武漢肺炎疫情持續升溫，為避免新住民們因文字語言不熟悉而受疫情影響，移民署雲林縣服務站於今(11)日特別邀請斗六市衛生所一同向新住民們宣導防疫的重要性及相關醫衛健康觀念。現場由外語通譯解說及示範，讓在場的新住民們都能知道配戴口罩的正確方法，雲林縣服務站也向新住民們強調「有政府，請安心」，只要配合政府的防疫政策，對於疫情不需要恐慌，維持正常生活作息即可。

現場特別邀請衛生所沈雯琪主任及廖蕙蓉醫檢師，向新住民們宣導如何正確防範武漢肺炎，並現場示範口罩正確的佩戴方法；也準備了洗手臺與肥皂讓每位學員現場練習洗手的正確步驟，同時也搭配各種語言版本的文宣與通譯說明，確保新住民們能確實了解防疫宣導的內容與重要性。有位在場參與的新住民小金表示:「今天終於知道口罩的正確戴法與時機，還有洗手原來是有口訣的，要確實做到濕、搓、沖、捧、 擦等步驟，才能洗得乾乾淨淨」。

雲林縣服務站主任黃玟晸表示，每月舉辦的家庭教育暨法令宣導課程，都會邀請與新住民權益相關的單位來做業務宣導，目的是為了幫助新住民們更快適應在臺的新生活。這次除了為新住民講解在臺的衛生福利、疫苗施打以及健康保險等各項資訊外，更特別提醒新住民正確的防疫觀念，口罩的配戴方法及時機，讓他們能夠了解防疫的重要性。如有疑問也可以撥打1922防疫專線詢問，讓防疫工作融入大家的日常生活，嚴防傳染疾病發生。（新聞轉載自新住民全球新聞網）