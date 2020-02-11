沒有檳榔就不要嫁了 桃園新住民婚姻特展秀越南婚俗

桃園市新住民會館的所展出的「跨國牽手-新住民婚姻特展」，現場展出越南婚俗擺飾（圖/ 桃園市新住民會館） 桃園市新住民會館的所展出的「跨國牽手-新住民婚姻特展」，現場展出越南婚俗擺飾（圖/ 桃園市新住民會館）

來到桃園市新住民會館的所展出的「跨國牽手-新住民婚姻特展」，一入門就充滿濃濃的婚房喜氣，展場以越南婚俗的方式佈置場地，除了展示作為婚服的越南國服奧黛(Áo dài)以外，還展出了婚俗中必須要具備的「六禮」。

負責策展的桃園市越配權益促進會創會會長馮玉英介紹，在越南結婚穿戴的國服奧黛(Áo dài)都是男女一對，男方穿上有龍圖案的長袍，女方則會穿上有鳳圖案的禮服。更不能少的是「六禮」：檳榔盤、茶酒盤、水果盤一對、餅盤一對(綠豆糕和夫妻餅各一盤)。婚禮上還必須要有一對蠟燭，常常也有一隻烤乳豬。

「檳榔盤很重要！」馮玉英說，在越南他們會常講，結婚如果沒有檳榔就不要嫁了，因為檳榔在傳統婚戀習俗中扮演了重要的角色，代表著男生女生因為戀愛而黏在一起。在越南求婚時也是需要送檳榔、荖葉和茶、酒作為聘禮，所以在婚宴的「六禮」中，檳榔盤是很受重視的。

除了「六禮」，在越南婚俗禮，也會燒一對大紅燭，這點與漢人的習俗有些類似，比較特別的是，一般蠟燭都會由長輩來點燃，並且有個有趣的說法，通常一對蠟燭各自代表了男方與女方，如果男方蠟燭的火比女方旺，那新人中可能男方的性格比較強勢，在家中太太會怕先生，如果女方蠟燭的火比較旺，則剛好相反。

「越南婚俗裡，還有一件事情跟臺灣的很不一樣！」馮玉英說，她看到臺灣心房都會貼上「囍」字，無論男女雙方都是結婚都是一樣，但在越南不論訂婚、結婚，男女雙方都會寫不同的「囍」字，即使路人經過，都可以分辨的出這家人是男方新婚還是女方新婚。

桃園市越配權益促進會創會會長馮玉英表示，這次「跨國牽手-新住民婚姻特展」是透過桃園市文化局的協助，和桃園市新聞協會的合作，一起舉辦這個展覽，希望讓在地的臺灣遊客、結婚來臺的各國新住民姊妹、新二代和臺灣孩子都能一同瞭解越南在地的婚俗，增進彼此的文化交流。因為很多來自越南的新住民姊妹，也曾和先生在越南先辦過婚禮，所以越南姊妹們紛紛表示，看展讓他們想起了過去新婚時很多美好甜蜜的回憶。

「跨國牽手-新住民婚姻特展」除了展出越南婚姻禮俗的擺飾外，還展出了22位來自各國新住民姊妹的愛情故事，在展覽中每封新住民姊妹的書信都寫滿了異國婚戀的酸甜苦辣。姊妹們的故事沿著展場兩排陳列，正中間便是新人要走過的紅毯，但紅毯不是大紅色的，純白的設計代表純潔忠貞的情感，新住民姊妹從海的另一端來到臺灣，會與臺灣人攜手在這片土地上打拚。

「跨國牽手-新住民婚姻特展」

展覽地點：桃園市新住民文化會館HOUSE135，3樓文化交流空間(桃園市桃園區復興路135號3樓)

展覽時間：2020/01/11(六) ~ 2020/03/01(日) 8:00-17:00，周一及國定假日休館

連絡電話：03-3322592#8203

（新聞轉載自新住民全球新聞網）