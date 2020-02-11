【武漢肺炎】核酸檢測頻現「假陰性」！　專家：恐意味有大量患者遭漏診

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）2019新型冠狀肺炎疫情蔓延，光在中國的確診病例就已破4萬人，此時也傳出有越來越多病例顯示，核酸檢測容易出現「假陰性」結果，甚至有患者驗了3次以上才驗出陽性反應，因此有專家建議，除了核酸檢測外，應再搭配肺部電腦斷層掃描（CT）影像來作為目前新冠肺炎診斷的依據。

武漢市金銀潭醫院院長張定宇昨（10）日在湖北疫情防控工作發布會上表示，近來有越來越多病例顯示，核酸檢測容易出現「假陰性」結果，因此湖北省不再強調核酸檢測作為唯一標準，出院標準也有所規範。

香港01報導，早在9日湖北召開的疫情發布會上，華中科技大學公共衛生學院副院長徐順清就表示，核酸檢測存在一定的假陰性，也就是一部份病人沒有檢測出來。這樣可能造成一些傳染源沒有真正被識別出來，有擴大的風險。

他說明，發現這個問題以後，以前診療方案把核酸檢測作為唯一的診斷依據，現在第五版診療方案把肺部電腦斷層掃描和臨床也作為依據，這3個方面結合起來，作為對病人恢復情況的判斷。

香港文匯報報導，北京大學人民醫院呼吸內科主任高占成曾表示，任何病毒的核酸檢測檢出率都不可能是百分之百，疑似病例若初次檢測結果陰性，則將按照現行診療方案，在定點醫院隔離治療，嚴格觀察。

身處抗疫一線的武漢大學中南醫院影像科副主任張笑春強調，核酸檢測依然是最終病原學診斷的「金標準」，其病原學證據是無可替代和不容置疑的。但她亦建議，在做核酸檢測的同時進行肺部CT影像檢查，將肺部CT呈現急性炎症徵象的患者，按照「疑病從有」的原則及早收治。