武漢肺炎疫情升溫 宗教領袖呼籲移工做好防疫措施

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）臺北市政府為加強對外籍移工防疫宣導，昨（10）日臺北市政府勞動局長陳信瑜拜會聖多福教堂及清真寺，請宗教領袖協助向移工宣導，在這段防疫期間，告知前來做禮拜或祈禱的移工防疫資訊，如果有出現肺炎的症狀，不論有無健保身分，都要勇於求助，臺北市也會以人道與健康照顧為優先考量，希望防疫無缺口。

中山北路上的聖多福教堂假日有許多菲律賓、越南與印尼的移工聚會。菲律賓藉的愛德華神父、越南籍的陳神父、印尼籍的吳神父都表達願與市府攜手共同防疫，並且會協助向參加禮拜活動的移工宣導，勞動局也準備了多國語言的防疫宣導文件，送交教會，請他們利用與移工活動的期間發送。

清真寺王寶新董事長指出，臺北清真寺為觀光勝地，各國穆斯林皆慕名而來參訪，所以寺方已採取定時消毒措施，也張貼防疫公告，請參訪民眾及移工作好防疫措施。

宗教領袖們配合協助防疫工作，也特別呼籲移工也能關心身邊的移工朋友，即使可能因為種種原因，身邊沒有健保卡或居留證，如有疾病癥狀，都可向台北市防疫專線求助，教會或清真寺也會全力協助。

陳信瑜表示，臺北市有46,000多名移工，聖多福教堂與清真寺是移工重要的信仰聚會地點，宗教撫慰了辛勤工作的移工，也是安定移工的重要力量。

移工離鄉背井，對於疫情的了解有限，勞動局已發函請移工母國駐台單位能協助向國民宣導疫情，也透過台北市長臉書提供部分多國語言資訊。本次特別希望借助教會與清真寺，可以照顧到更多移工，傳達正確的資訊，也希望他們遇到問題能勇於求助，不要隱匿病情，反而成為防疫死角。

台北市9成以上的移工都在家庭內工作，勞動局也請雇主協助，將重要的防疫資訊告訴移工，勞動局設有提供雇主的訊息專區，也陸續提供多語的圖文宣導，雇主可以多加利用向移工說明。陳局長也呼籲雇主不要僱用非法移工，合法僱用的雇主要多關心移工，一起做好防疫。