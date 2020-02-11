【武漢肺炎】屢傳群聚 即日起提升港澳、新加坡和泰國旅遊警示

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）因國際間持續新增2019新型冠狀病毒肺炎個案，且香港、新加坡和泰國陸續爆發多起社區傳播及群聚，指揮中心今（11）日宣布，即日起提升港澳、新加坡和泰國之旅遊疫情建議等級。

中央流行疫情指揮中心今日表示，由於香港已出現無明顯感染源之社區傳播及群聚，基於防疫安全，即日起將港澳提升至第三級警告(Warning)，民眾避免至當地所有非必要旅遊。

而新加坡超過一半確診病例為當地感染且出現第三波傳染，並爆發輸出他國之會議群聚感染事件，即日起提升至第二級警示(Alert)，民眾至當地應採取加強防護措施。

泰國亦已出現未確定感染源個案及第三波傳染，且該國卻未對來自中國旅客採取相關入境管制或檢疫措施，即日起將泰國提升至第一級注意(Watch)，民眾應遵守當地的一般預防措施。

指揮中心再次呼籲民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節。指揮官陳時中亦表示，搭飛機是高風險的事情，請國人沒必要盡量避免。

根據衛福部疾病管制署制定的旅遊疫情等級分下列3級：

第一級：注意（Watch），意涵是提醒注意，旅遊建議提醒遵守當地的一般預防措施。

第二級：警示（Alert），意涵是加強預警，旅遊建議是對當地採取加強防護。

第三級：警告（Warning），意涵是避免所有非必要旅遊，旅遊建議是避免至當地所有非必要旅遊。