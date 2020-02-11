台灣誠品情人節穿搭術　質感禮物表心意不踩雷

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）台灣誠品推出情人節穿搭術及質感禮物，適合不同階段的情侶的參考，更舉辦優惠活動吸引人潮。

誠品生活戀愛三階段送禮推薦出爐了！處在曖昧階段想要一舉告白成功，誠品信義店即日起至3月2日舉辦「惟情絮語」活動，邀插畫家Peizih繪製小卡告白神助攻；誠品敦南店「敦南年度優選必Buy」推出的情人節完美穿搭選擇；誠品信義店推「TOUGH短版皮衣外套/牛仔皮衣外套」，用同材質配搭展現兩人甜蜜風格；誠品生活南西則推「手舞作 台灣生活記憶情境精油蠟燭」，從嗅覺記憶共築你們的專屬時刻；老夫老妻就靠誠品生活松菸店職人私塾「LEATAI磊泰 木質小鋼筆」、「HSU & DAUGHTER 徐氏父女皮件工作室 隨手錢包」，用貼心又品味精準的手作禮物，讓對方再次感受溫暖心意，一起浪漫過節！

誠品生活推「CN Flower心花開 鮮花禮盒」，粉紅玫瑰搭配白桔讓曖昧的她一秒深陷於粉紅泡泡中；情人節少不了巧克力，「Diva Life 迷你珠寶盒」採用頂級可可原料，以傳統比利時巧克力工法，一嚐就懂你的甜蜜心意；誠品信義店即日起至3/2舉辦「惟情絮語」活動，邀插畫家Peizih繪製小卡幫你的告白神助攻！活動期間凡於裝置處打卡上傳，並hashtag指定字串，憑當日累計消費500元發票即可兌換絮語限定貼紙乙份。



Diva Life 迷你珠寶盒（圖／誠品）

誠品敦南店「敦南年度優選必Buy」為精打細算的你提供超多驚喜優惠！首推來自日本東京下北澤的「ORiental TRaffic」多樣系列鞋款讓你完勝不同造型，指定鞋款單一價990元起；喜歡休閒風格的你不容錯過PALLADIUM帆布鞋單一特價1,399元；keds精選商品買一送一。ROBYN、Anita Su萊卡佛、貝爾尼斯等設計服飾全面2折起，2020情人節完美穿搭一次搞定！

誠品信義店推「TOUGH短版皮衣外套/牛仔皮衣外套」，用同材質配搭展現兩人風格，輕鬆營造甜蜜感；小細節就用「Tiimec Knot指秒針撞色錶款」同款不同撞色的錶盤錶帶突顯你們之間的互補契合。情人節怎能少了浪漫燭光與愛戀味道？誠品生活南西推「手舞作 台灣生活記憶情境精油蠟燭」，四款複方精油蠟燭，從嗅覺記憶共築你們的專屬時刻；誠品生活松菸店推「WANDER elizabethW 香根草身體油、擴香精、精油香皂、護手霜」，以擁有「寧靜之油」之稱的香根草精油做基底，用溫暖恬靜的質感香氛幫熱戀生活加分！



Tiimec Knot指秒針撞色錶款（圖／誠品）

誠品生活松菸店即日起「職人私塾」正式開張！他是文具控嗎？用「LEATAI磊泰 木質小鋼筆」把彼此的情感細細雕琢，讓每次執筆都暖心；「HSU & DAUGHTER 徐氏父女皮件工作室 隨手錢包」能選擇他喜歡的皮革，一針一線縫製可以用一輩子的禮物；準備進入不一樣的階段了嗎？「草山金工 經典迴旋對戒」用心敲打造出屬於你們的重要時刻；「莫泰藝術 銀鹽攝影」也能為情人節紀錄永恆的回憶，找尋平凡中不同的韻味。



「莫泰藝術 銀鹽攝影（圖／誠品）