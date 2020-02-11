【口罩荒】指揮中心：日產量達420萬片　最快2月底達1000萬片目標

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）2019新型冠狀病毒全球蔓延，民眾為自保紛紛搶買口罩，造成市場上口罩荒，為此經濟部斥資2億盼提高口罩日產量至千萬片，中央流行疫情指揮中心證實，國內醫用口罩徵用產能明顯提升，平均日產量已超過420萬片，最快2月底達到1000萬片目標。

中央流行疫情指揮中心表示，口罩實名制實施近一週，而國內口罩日產量逐步提升，為使防疫最前線的醫護人員能有更足夠的口罩，將於今（11）日起倍增醫療院所口罩配送量，由平均每日85萬片提高到170萬片，並補充各醫院的庫存至足夠15天口罩安全準備量以上。

指揮中心進一步指出，另為照顧有特殊醫療需要的病患，亦提供每日約13萬片，將由醫療院所提供給前來接受透析（洗腎）、癌症化學治療或放射治療、或其他醫師評估因疾病狀況必須每日、隔日或每週頻繁就醫的特殊病患，以及提供住院病患的陪病人員（每名住院病患限一位），上述民眾每次就醫或陪病，可向醫療院所之指定部門登記取得一片醫用口罩。

至於一般民眾若有口罩需求，仍請持健保卡至各地健保藥局購買實名制口罩，偏鄉地區則由當地衛生所代為處理，每人每7天限買2片。

此外，經濟部提供的60部機台預計這一兩週就會陸續上線，加上原物料、人力補足到位，屆時產能將大幅提升，最快2月底就能達到日產量1000萬片的目標。