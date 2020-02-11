美史上最大個資遭駭中國解放軍駭客面貌公布　美司法部長炮轟北京：貪婪

美公布四名中國解放軍駭客的面容及姓名。（翻攝美聯邦調查局網站） 美公布四名中國解放軍駭客的面容及姓名。（翻攝美聯邦調查局網站）

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）10日美國司法部長巴爾（Bill Barr）宣布了一起史上最大規模的個資竊取事件，並起訴了四名具解放軍背景的中國駭客，他們侵入美國公司網站防火牆，大肆搜括個資及文件，嚴重傷害美國的資訊安全。

BBC報導，2017年，逾1.47億美國人的姓名、住家地址等敏感個資遭駭，而加拿大及英國公民同樣有個資遭偷取。除了個人，公司團體機構也是這起大規模資訊盜竊的受害者，營業秘密及智慧財產全都遭竊。

遺憾的是，雖然起訴這四人，但他們迄今仍下落不明，但相關當局相信，這四名罪犯目前應在中國。美國聯邦調查局（FBI）也公布四名解放軍駭客的面貌及姓名。

美聯社報導，巴爾上周也重炮批評北京「貪婪」，指這是縝密的預謀犯案，竊取近一半美國人的敏感個資。

巴爾10日表示幕後黑手就是中國軍方單位，「我們再次提醒中國政府，美國具有能力找出你們安插藏身在世界各角落不斷攻擊美國的駭客！」

2017年發生了什麼事？

中國解放軍54號研究機構成員：吳志勇、王乾、許可和劉磊，2017年於5月中至7月底這段期間，駭進美國信評機構易速傳真公司（Equifax）資料庫。公司遲至7月底才發現漏洞要亡羊補牢，可惜為時已晚。時任公司執行長的史密斯（Richard Smith）在事件爆發一個月後也因此下台謝罪。不過公司也難逃一罰，必須上繳7億美元給受害的聯邦貿易委員會。

美國聯邦調查局（FBI）及政府單位聯手花了一年多時間找尋四名中國解放軍駭客的網路足跡，發現四人藏身近20國透過34台伺服器進行犯罪。

FBI副局長David Bowdich表示，尚無證據顯示公司這些遭竊資料被用在金融犯罪，如入侵銀行帳戶或盜用信用卡竊取錢財。

儘管如此，這些資料流浪在外根本是個不定時炸彈。

面對美國司法部的嚴厲指控，截至出稿前中國政府尚未回應。