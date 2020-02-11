〈時評〉不顧疫情 中國軍機擾台的戰略布局

中共轟6等型軍機上午再次執行遠海長航訓練，期間曾 短暫逾越海峽中線，經國軍空中偵巡戰機適切應對攔截 並實施廣播驅離後，隨即飛返海峽中線... 中共轟6等型軍機上午再次執行遠海長航訓練，期間曾 短暫逾越海峽中線，經國軍空中偵巡戰機適切應對攔截 並實施廣播驅離後，隨即飛返海峽中線以西空域。圖為 國軍F-16戰機掛載實彈監控共軍轟6。 （國防部提供） 中央社記者陳韻聿傳真 109年2月10日 (來源 中央社)

武漢肺炎病毒（新冠病毒）疫情在中國境內延燒，但中國軍機卻連續兩天以「遠海長訓」名義擾台，這項挑釁意味濃厚的舉措，不僅是要測試台灣軍事防備，也是企圖影響國際觀感，暗示台灣受到中國保護、台灣仍是中國不可分割的一部分，以達到中國的政治目的。

中國解放軍「轟6」轟炸機、「空警500」預警機、「殲11」戰機，在2月9日以「遠海長訓」行經巴士海峽前往西太平洋。相隔不到24小時，又有「轟6」轟炸機等軍機，再度執行相同訓練。

值得注意的是，這一次有「轟6」曾短暫踰越海峽中線，我國空中偵巡戰機立刻攔截，展開驅離，共機才飛返海峽中線以西的空域。由於兩次軍機擾台時間太接近，加上戰機踰越海峽中線，時值新冠病毒肆虐全中國的敏感時刻，此舉被視為高度挑釁。

一般認為，中國派出軍機擾台，是想轉移新冠病毒疫情的焦點，但這個新型病毒已在全球蔓延，任何行動都難以掩飾中國目前仍無法控制疫情的困境，何況全世界都在尋找對抗新病毒的藥劑和疫苗，因此，中國軍機刻意飛越海峽中線還具有其他目的。

從戰略層面來說，主要基於政治和國際上的意義，因為透過中國軍機擾台的武力威懾，將能對台灣人民構成心理威脅與壓力，中共可趁機煽動失敗主義，因為當台灣普遍存在失敗主義心態、害怕與中國有軍事衝突時，不必等到解放軍攻台，台灣的軍心、民心早已先被瓦解。

而且，中國在國際社會訴求上，始終宣稱台灣是中國不可分割的一部分，但美國國務卿龐培歐日前敦促各州州長，要抗拒中國對台灣的施壓，中共透過軍機在台灣周邊海域巡戈演練，以回擊龐培歐的說法外，更是暗示台灣受到中國的保護，並利用這類經常性的軍事訓練，降低中國軍機在台灣領空四周飛行的敏感性，順便測試我國軍機的反應能力。

更重要的是，當這些一切成為常態，包括國際社會或是台灣人民習慣後，將形成薩拉米切片的窘境，意即中國達到一個階段性目標後，然後再觀望各界情況，若無太大反應，就能展開下一階段的軍事行動，也就是切香腸的方式，利用在這灰色地帶的操作空間，緩慢漸進的併吞台灣。

再從軍事的戰術層面而言，中國不論是軍機繞台或擾台，都已被視為解放軍在沿海部署的例行培訓科目之一，這將可以強化對岸的指管通情監偵能力，並透過接近我方領域，蒐集各種電子訊號、通訊情報和武器參數，藉此探測我軍防禦上的弱點，以研擬各種攻台計畫，發展出各種作戰能力。

因此，就算中國的武漢肺炎病毒在全球流行，而且疫情仍處於高峰，中國的解放軍在春節過後，仍和去年一樣不斷派出軍機擾台，這種軍事上的恫嚇行動，在未達政治目的前，只會增加、不會減少，台灣更不能掉以輕心。

（作者李平華，資深媒體人，政治國防新聞採訪資歷逾十年）