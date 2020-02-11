【武漢肺炎】習近平終於露臉視察北京疫情　湖北省衛健委兩官員遭免職

習近平10日戴著口罩, 在北京視察疫情 (美聯社) 習近平10日戴著口罩, 在北京視察疫情 (美聯社)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 遭武漢肺炎重創的中國，昨天 (10日) 沿海各地工廠、商號已象徵性地陸續開始「復工」。中國國務院聯防聯控機制今天(11日)舉行新聞發佈會。會中表示，目前除湖北省外，其他省區市正逐步復工復產，特別是關鍵醫療物資、能源、糧食、交通物流等重點領域企業均已陸續開工。

中國媒體引據2月10日最新資料顯示，全中國口罩生產企業復工率超過76%，防護服生產企業復工率達到77%，全國重點監測糧食生產企業復工率94.6%，煤礦企業復工率57.8%，天然氣等供應充足，民航、鐵路、水運網路正常運行。

武漢肺炎疫情在中國各地蔓延，國家主席習近平卻不見人影。大年初三1月27日他曾派中國國務院總理、武漢肺炎疫情領導小組組長李克強抵達湖北武漢，考察中國新冠肺炎(武漢肺炎) 防疫工作。有外媒報導稱，習近平隱身幕後是想避免因疫情危機成為眾矢之的。

10日下午，中國官媒新華社在傍晚終於發布圖片和視頻稱，習近平在北京封城當天，現身指導新冠肺炎(武漢肺炎) 疫情防控工作。

大紀元10日報導，這是疫情爆發兩個月後，習近平首次視察疫情。至於李克強1月27日到武漢視察，則是疫情爆發後，中共首名政治局常委到訪疫區。

中國網民紛紛質疑，2008年汶川八級大地震後，時任總理溫家寶第一時間趕到災區，而現在疫情發生一個多月李克強才到疫區。

但也有網民認為，李克強遲遲「按兵不動」，是因為中共中央沒有「授權」。因為習近平自上台後，一直集權，總理的職權被大大地壓縮。

更值得一提的是，備受外界譴責的武漢市長周先旺，1月27日接受中共央視採訪時，也罕見地把隱瞞不報疫情的責任拋給中共當局。

周先旺承認武漢披露疫情不及時，但話鋒一轉說：「作為地方政府，我獲得這個信息以後，授權以後，我才能披露，所以這一點在當時很多人不理解」。

另一項值得關注的消息是：昨(10日)晚召開的湖北省委常委會決定，湖北省衛健委黨組書記張晉與主任劉英姿，雙雙被免職。由新到任的省委常委王賀勝兼任上述兩職務。

根據新京報報導，王賀勝是在2月8日被官方宣佈調任湖北省委常委。他是本次疫情發生以來首個調整到湖北省委高層的領導。1961年6月出生的他，衛生專業科班出身，曾在天津衛生健康系統任職多年。

中國媒體報導指出:

2月10日，湖北省委常委會決定： 免去張晉的省衛生健康委員會黨組書記職務； 免去劉英姿的省衛生健康委員會主任職務； 上述兩職務，由新到任的省委常委王賀勝同志兼任。

中國媒體11日引據湖北省衛健委網站消息，2020年2月10日0時-24時，湖北省新增新冠肺炎病例2097例。截至2020年2月10日24時，湖北省累計報告新冠肺炎病例31728例 (全中國確診超過4萬例) 。全省累計治癒出院2222例，累計死亡974例 (全中國死亡超過1000例) 。

但湖北以外新增病例則連降7天。據國家衛健委資料統計，2月10日0—24時，全國除湖北以外地區新增確診病例381例，連續第7日呈下降態勢。過去這一資料分別為：890例(3日)、731例(4日)、707例(5日)、696例(6日)、558例（7日）、509例（8日）、444例（9日）。

以上圖片來源: 新京報微博截圖