【武漢肺炎】台灣被納入菲律賓「臨時旅行禁令」　150旅客無法入境、料原機遣返

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）菲律賓民航委員會昨(10)日晚下令，禁止曾入境或停留台灣的「非菲律賓籍」人士入境，但數架班機在命令發布前起飛，約150名台籍旅客抵達宿霧、卡利波、馬尼拉等機場後被拒絕入境。

菲律賓民航委員會（CAB）禁令寫道，基於一個中國政策，台灣包括在菲律賓對中國、香港、澳門實施的「臨時旅行禁令」內，除了菲律賓公民及持有永久居留簽證者，其他旅客無論國籍，若在14天內到過中國、香港、澳門或台灣，將暫時禁止入境菲律賓。

中央社引述台灣駐菲代表處官員說，約150名台籍旅客分別在宿霧（Cebu）、卡利波（Kalibo）和馬尼拉國際機場被拒絕入境。代表處已向旅客說明情形，告知他們代表處會全力積極交涉。

這名官員說，據導遊回報，106名滯留卡利波機場的旅客將原機返台；滯留馬尼拉機場旅客則可能搭乘上午10時45分的中華航空班機返台。

菲律賓台商總會青商會副活動長林南宏轉述友人吳小姐表示，她搭乘的班機約於今天(11日) 凌晨12時10分抵達馬尼拉，但降落後機艙門一直沒有開，乘客詢問後才被告知還有一些問題在協調，但好不容易出了機艙門，乘客就被攔下來並帶到候機室。

吳小姐說，地勤人員一開始表示，要確認乘客護照和是否有菲律賓政府發放的證件，但後來就沒有下文。

她表示，現場約90名旅客，「很多人衝上去跟櫃檯吵，櫃檯也拿麥克風吵」，並要求乘客安靜，但地勤人員一開始只是向旅客複述菲律賓民航委員會公文內容，後來又說乘客必須返回航班出發地，但要求他們自行買票才能登機。

林南宏說，他們打電話給旅外國人急難救助服務專線，得到的消息是旅客可原機遣返，不必買票，但地勤人員要求乘客自行買票，現在資訊混亂，旅客「叫天天不應，叫地地不靈」，希望盡快有人提供協助。