〈時評〉賴清德赴美「自由行」 台灣「向前走」

副總統當選人賴清德德（Vice President Elect William Lai）2月在華府成了熱門人物。他是以平民身分訪美，但是受到國務院宗教自由大使Sam Brownback 的邀請，在國家早餐祈禱會（National Prayer Breakfast）的國際宗教自由（International Religious Freedom）研討會上演講，也在國會山莊外交委員會的甘迺迪廳的國際宗教自由圓桌會議（Round table）演講，後一場演講有來自20多個理念相同同（like minded）國家代表共300多人參加。這幾個英文關鍵字構築了賴副總統當選人的成功破冰。

台灣媒體注意的是，過去台灣做不到的事，賴清德做到了。卻沒注意到，台灣未來與美國可以合作的事，賴清德開箱了。也就是說，這不但是一次終結40年被封鎖的「自由行」，更是開啟台美未來交流的「向前走」。

新模式，新常態，更是創新的「維持現狀status quo」，就在一周間旋風式完成。歷史的微風徐徐吹來，可是在此當下卻是無比震撼。一個平民副總統當選人有如蝴蝶展翅，所推動的民主氣流帶來了新的巨大波浪。

重點是在賴清德運用了private-public-partnership 的力量，既是私人的也是公共的夥伴關係，在他身上發生了化學效應，而且時間掌握十分準確。1月11日剛剛當選，要到5月20日才就職，這是最佳出訪時機。賴淸德抓到了歷史的片刻（seize the moment）。

他也同時掌握了未來台灣的新角色，特別在既有的美台印太合作架構及國際宗教自由的核心，定位台灣價值實踐的目標。賴清德在英文演講中，表達2020將是台灣行動年，在亞洲地區將是人權與人道的燈塔，從西藏的自由運動到香港人求助台灣，台灣都會擔負起國際社會責任。

他更具體保證，台灣的醫療品質優良，可以進行與美國合作的國際醫療服務。他注意到，許多苦難受迫害者，醫療人權都被剝奪，而台灣的宗教行善團體在這方面也早有援外的成就。此外，台灣各大醫學中心及大型醫療院所，過去幾年派遣醫療團隊出國協助弱勢國家經驗豐富，他向美國國務院提出在印太合作架構與國際宗教自由的推動下，台灣可以在國際醫療服務這個重大項目貢獻全球。

在武漢疫情蔓延時，賴清德的「務實」，適時發揮了台灣人的悲憫心以及說服力，難怪與他相談甚歡的德州參議員John Cornyn，主動提出台灣應該加入WHO，並且說美台要共同推動防疫。他認同賴清德的專業論點，這位長期挺台卻不曾訪台的參議員當面表示，接受賴淸德邀請，適當時機訪問台灣。

賴清德還在Sam Brownback主持的研討會上，特別介紹台灣中央廣播電台的短波及中波信號遍及全中國。在中共迫害基督徒、佛教徒、穆斯林的情況下，可以廣播各種教徒所需的信仰訊息，還有自由民主世界的關注。他也提到這個強有力的廣播平台，是上個世紀美國與台灣合作所建，現在應該發揮功能。Sam Brownback曾經在去年3月訪台時，受邀到央廣接受向中國播音的節目訪談，完全同意賴清德提出這個類似空中自由教會（free-church-in-the-air）的創新實踐。

他去年在訪問中，特別對於中共迫害成都秋雨之福教會牧師王怡的暴行反感，還引用王怡的話説：中共向信仰宣戰，是註定要失敗的，中共可關押人身，卻是不可能關押得了人的靈魂（soul of man）。賴凊德在行前充分了解以央廣做為國際宗教自由訊息平台的全新角色，台灣的戰略位置在此時有獨特的意義。

這是賴清德旋風在華府的吹拂。低調但務實，把握每一方寸。準備充分，用最簡單的口語，直接有效說服對話方，不論是來自國會，來自國務院，來自白宮，以及智庫與團體，在華府的每個角落，都留下台灣的努力印記，也開啟了再認識台灣的全新大局觀。