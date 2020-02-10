【武漢肺炎】鍾南山：潛伏期最長可達24天 且不排除有「超級傳播者」

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）被封為「抗SARS勇士」的中國傳染病學專家鍾南山，在最新一份2019新型冠狀病毒研究論文中指出，該疾病的潛伏期最長可達24天，且不排除有「超級傳播者」的存在。

這篇論文目前刊登在醫藥類論文預印本平台medRvix上，尚未經過同行評審。該論文收集全中國31個省分中的552間醫院共1099例確診案例的病例數據，數據收集截止至2020年1月29日，是目前研究樣本數量最多的新型冠狀病毒論文。

根據中國新京報網報導，研究發現，從1099例確診患者的樣本來看，潛伏期最短0天，有個案最長可達24天，中位數為3天；研究顯示，潛伏期要比此前所發現的「更短」。

鍾南山提醒，確診案例中，只有43.8%的2019新型冠狀病毒患者，會在「早期」出現發燒症狀，但住院後出現發燒症狀的占87.9%；而且與SARS和MERS病毒感染者相比，感染2019新型冠狀病毒而引發急性呼吸道疾病後，患者沒有發燒的比例更高，因此，檢測病毒感染患者病例，若側重於是否發燒，可能造成誤診。

臨床症狀方面，最常見的是發燒（87.9%）和咳嗽（67.7％），而腹瀉（3.7％）和嘔吐（5％）最少見，其中有25.2％的個案患有至少一種的慢性疾病。

住院期間，最常見的併發症為肺炎（79.1％），其次是急性呼吸道疾病（3.37％）和染性休克（1％）。

研究也發現，有部分確診患者的胸部CT檢查沒有異常情況，也就是說，並非所有感染者都患有肺炎；入院接受胸部CT檢查的840名患者中，只有76.4有肺炎情況，最常見的CT特徵為毛玻璃樣陰影（50.0％）、或雙側出現斑片狀陰影（46.0％）。

論文提到，這項研究中大約只有1%的患者與野生動物有直接接觸，而四分之三以上的患者為武漢當地居民，或者與武漢人接觸過。這些發現與近來報導相呼應，包括家庭群聚的病例大爆發、無症狀患者的傳播等，因此不能排除有「超級傳播者」的存在。

另外，在6.5%的糞便樣本中檢出2019新型冠狀病毒，另有部分患者的腸胃道、唾液和尿液中也檢測到該病毒的存在，因此透過胃腸道分泌物的傳播途徑，也可能是造成病毒的快速傳播的原因之一。