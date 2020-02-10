土地銀行召開行務會議 達成109年度營運方針共識

土地銀行於今(10)日由董事長黃伯川及總經理謝娟娟率領總分行主管舉行109年度全行行務會議，旨在檢討過去、策勵未來，期藉由協調與研討，達成109年度的營運方針及業務推展目標之共識。土銀於會議期間備妥體溫計、感應式酒精手指消毒機及口罩等相關防疫用品，並隔離分流與會人員採異地同步機制開會，以因應武漢肺炎疫情防護措施。

本次會議特別邀請財政部蘇建榮部長蒞臨指導，首先蘇部長讚許土銀在黃董事長、各位常董與謝總經理的領導下績效卓著，並感謝各位經理人帶領全體同仁的辛勞與貢獻，蘇部長接著提及土銀武漢分行的6位台派幹部，因武漢肺炎因素未能回台過年，隨即以視訊通話，一一瞭解6名台幹目前在居住處所的日常情形、身體狀況及開工後因應措施等，除加油打氣外並深表關懷之意。

蘇部長表示回顧過去一年，土銀各項經營指標均有相當好的表現，但在獲利屢創新高的同時，仍能維持既穩定又優異的資產品質，實屬不易。土銀身為百分百公股行庫，又是不動產信用專業銀行，無論是土建融授信、購置住宅貸款餘額市占率等，皆為國內同業之翹楚。在政府各項政策的任務配合上，除發揮不動產相關授信之豐富經驗，協助推動都市更新及加速危老重建，對於「5+2」新創重點產業也持續提供專案融資，績效卓著；另土銀也積極配合「歡迎台商回台投資」、「根留台灣企業加速投資」及「中小企業加速投資」等三大行動方案，協助這些企業取得週轉所需資金，108年土銀對中小企業放款餘額增加606億元，並獲得「辦理中小企業放款優等銀行」之殊榮，確實有很大的貢獻；還有配合政府推動新南向政策，積極規劃籌設印尼、馬來西亞、菲律賓及澳洲等海外據點，就近提供台商服務，進一步提升土銀國際競爭力；又隨著台灣即將邁入超高齡社會，土銀配合銀髮族需求規劃「以房養老」、「退休理財」、「銀髮安養信託」等，深獲好評；且土銀落實居住正義，配合辦理「青年安心成家購屋優惠貸款」市占率居八大公股銀行之冠，表現可圈可點。

展望新的一年，面對商機與挑戰夾雜並存的金融環境，相信土銀在黃董事長及謝總經理的睿智領導下，定能在激烈的競爭市場中脫穎而出、不斷締造佳績。此外，純網銀今年將陸續開業，公股銀行應培育人才，拓展對客戶數位金融服務，提升金融服務效率與便利性。最後，蘇部長代表財政部感謝土銀，並期許土銀持續善盡社會責任、維持勞資和諧及強化內稽內控等，達到團結力量大的效果，業績蒸蒸日上。

黃伯川董事長表示，「一日之計在於晨、一年之計在於春」，在新的一年開始，先祝福大家新年快樂、平安順利，並希望各位經理人藉由一年一度的行務會議，針對各項討論議題及未來經營發展，能分享經營心得、集思廣益，並能提出寶貴建言與興革建議，以達到檢討過去、策勵未來的目的；董事長同時提出今年土銀的營運方針及發展目標，期與大家凝聚共識，掌握契機共同努力，重點為：

深耕核心業務，提升獲利能力。

順應市場趨勢，推動數位金融轉型。

強化經營體質，健全風險管理機制。

推動海外布局，拓展業務利基。

強化公司治理，善盡企業社會責任。

展望未來，金融業的經營充滿挑戰，但同時也充滿機會，土銀將秉持著核心價值，以開放的態度因應變化，以良好的經營體質追求突破，並在穩健中追求永續發展，創造更好的業績，邁向優質金融機構。

謝娟娟總經理致開會詞時表示，感謝董事會及審計委員會各位常董、董事們的督導，以及在董事長卓越的領導，與各位主管、全體同仁同心協力下，創造出穩定的經營績效，本行108年度在積極改善存放結構與經營體質下，稅前盈餘高達新臺幣130億元，達法定預算目標139.77%，連續第九年稅前盈餘破百億元，逾放比率0.18%，備抵呆帳覆蓋率891.69%，顯見本行資產品質良好，充分展現本行經營效能。

展望今(109)年，本行賡續本著穩健經營腳步續創經營佳績，今年營運重點為強化經營體質、深耕核心業務、提升獲利能力、推動數位金融、深化海外業務及善盡社會責任等6項，並期以強化風險管理意識執行；將遵法的企業文化及資訊安全觀念深化全體同仁；提高全行共同行銷動能以增進新舊顧客黏著度；員工是公司最有價值的資產，除升遷制度透明化，亦應加強培訓員工專業知能等；持續推行社會公益，善盡社會責任，打造幸福企業形象。最後，請各位經理人相信總行會做分行最好的後盾，總分行齊心齊力，迎戰多變的經營環境，再創新猷，達成年度營運目標。

財政部長蘇建榮。(照片由台灣土地銀行提供)