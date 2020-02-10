幼兒勤洗手5步驟7字訣 保健康更要多運動

新北市政府教育局重視幼兒的健康， 防疫期間特別商請恩主公醫院小兒科許登欽醫師拍攝防疫宣導影片( 影片網址：http://gg.gg/ntpcedu0210) ，宣導每位孩子落實「濕搓沖捧擦」洗手五步驟及「 內外夾弓大立腕」搓手7字訣。 此外也安排每日至少30分鐘的大肢體動作，讓每個幼兒重衛生、 勤洗手、多運動，健康沒煩腦。

教育局長張明文表示， 防疫期間除了落實過入境中港澳教職員工生清點造冊外， 特別要求各幼兒園落實勤洗手、多運動、落實生病不到校的措施， 也呼籲每位家長，不僅是防疫嚴重特殊傳染性肺炎(NCP)， 也要連腸病毒及流感一起防疫，在家時刻提醒孩子勤洗手， 避免用手接觸口鼻，新北市有許多戶外運動場， 歡迎帶著孩子到戶外多運動，保持愉快的心情， 擁有健康活力與充足抵抗力，養成健康自主管理的好習慣。

每日入新北各幼兒園前，除了測量記錄幼兒體溫外， 都必須用肥皂清洗雙手，並落實「濕搓沖捧擦」洗手五步驟及「 內外夾弓大立腕」搓手7字訣，至少搓揉 1 分鐘。同時，每日課程結束後，教師也會將幼兒碰觸過的開關、 門把、玩具等以消毒水擦拭， 確保提供幼兒一個衛生健康的學習環境。

恩主公醫院小兒科許登欽醫師也特別強調，除了入幼兒園前， 也建議餐前、便後、及回家進門後，一定要將手清潔乾淨， 希望家長與幼兒園教師能夠共同合作，才能落實維護幼兒健康。

新北市教育局表示，新北於108學年度即編印衛生保健手冊， 搭配多場研習，讓公私立幼兒園都能落實衛生保健工作， 並將衛生保健常識與課程做結合，從小落實健康自主管理。另外， 也編印運動遊戲百科及創意肢體動一動等教材及影片， 幼兒園教師能依據教材安排每日大肢體活動，讓幼兒適當運動， 培養孩子健康體魄。