臺灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超69.36億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2020/2/3~2020/2/7）外資在集中市場總買進金額為2,085.29億元，總賣出金額為2,154.65億元，賣超為69.36億元，另統計自2020年年初至2月7日止，外資總買進金額為8,098.64億元，總賣出金額為8,594.27億元，累計賣超為495.63億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為15兆1,426.83億元新台幣，占全體上市股票市值的43.06%，較1月31日的14兆9,443.42億元新台幣，增加1,983.41億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進246,879千股，賣出157,708千股，買超89,171千股。

第二名：元大金：買進81,836千股，賣出48,905千股，買超32,931千股。

第三名：永豐金：買進52,485千股，賣出27,209千股，買超25,276千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進239,380千股，賣出281,383千股，賣超42,003千股。

第二名：中石化：買進21,421千股，賣出37,932千股，賣超16,511千股。

第三名：中壽：買進12,105千股，賣出27,849千股，賣超15,744千股。