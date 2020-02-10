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世衛組織「武漢肺炎」論壇11日召開　台灣專家是否參加預計今天定案

疾病管制署積極爭取能現場參與會議，因此是否以「台北（Taipei）」名義「線上」參加，預計今天就會定案。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/02/10 18:07
圖為湖北武漢一家醫院的「武漢肺炎」隔離病房 (美聯社) 

圖為湖北武漢一家醫院的「武漢肺炎」隔離病房 (美聯社) 

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）世衛組織的新型冠狀病毒(武漢肺炎) 專家論壇將於11日登場，衛福部疾管署今天(10日) 透露已送出台灣專家名單供世衛審核，屆時專家會以「台北（Taipei）」名義參加會議，無法公布專家名單及人數。

世界衛生組織（WHO）2月11日至12日將邀全球400名專家舉辦論壇，聚焦聚焦有關新型冠狀病毒（武漢肺炎）的新藥、疫苗技術研發，WHO透露屆時台灣將會以「線上」方式參加，疾病管制署積極爭取能現場參與會議，是否「線上」參加，預計今天就會定案。

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會，指揮中心執行官、疾管署署長周志浩表示，截至目前，外交人員都還在爭取當中，如果必須透過線上或視訊參與會議，他感到遺憾，畢竟直接互動收穫會更多，會盡力取得資料和發問。

周志浩指出，與會專家名單及履歷須由WHO事先審核，但受限WHO的保密協定，相關人數、名單等細節不便透露。

WHO專家會議開會在即，疾管署副署長莊人祥坦言，已經送出專家名單，WHO會根據履歷篩選與新藥、疫苗有關的專家，屆時專家會以Taipei（台北）名義出席會議，但受限保密協定，會議不會對外直播或轉播。

對此，行政院發言人Kolas表示，我方目標應該是專家本人親自出席，論壇是否受邀或線上參與，仍在交涉。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天下午被問及此事時表示，她不確定此事，外交部應該還在交涉中，強調我方目標應該是專家親自出席。

她強調，論壇是否受邀出席且以視訊形式出席，這還在交涉中，真正的目標是專家本人出席，不只是視訊。

Kolas說，如果專家可以到現場，跟所有世界的防疫專家溝通，效果當然更好、更直接，「那才是我們的第一志願」。
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