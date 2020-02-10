傳「肉搜」武漢肺炎確診患者　陳時中：影響防疫害人害己

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）疫情持續在中國擴大，台灣至今也已出現18個確診案例，引發民眾高度關注甚至出現恐慌情形，衛生福利部長陳時中今（10）日在記者會中再度呼籲民眾，切勿「肉搜」確診病患，以免影響防疫工作害人又害己。

近期傳出有確診病例其住家及過往行蹤遭揭露於網路並瘋傳，中央流行疫情指揮中心執行官周志浩今日在記者會中表示，《傳染防治法》有規定，針對感染者或疑似感染者的個人資料必須予以保護，若違反可處新台幣1萬至15萬元罰鍰，至於上述案例是否違法，需依個案判別。

陳時中則神情嚴肅地補充，撇開法律來談，當隔離者或確診者與社會形成這樣的對立，會導致許多人為避免被隔離而隱匿病情，因為一旦遭到隔離自身跟家人都會受到影響；若大部分人選擇不據實以告，「反而被社會氛圍逼著要變成害人害己」，這將對防疫工作造成很大的傷害。

「肉搜（確診者）對社會有什麼幫助？」、「你知道這些人（確診者）住在什麼地方，有什麼好處嗎？」陳時中直言，在武漢肺炎疫情險峻且有許多未知的情形下，如何做到「利人利己」才是首要目標。

陳時中提及，疫情指揮中心清楚掌握確診病例及接觸者就不會向大眾公布相關行程，除非是有未知才不得已公開相關地點，「整個社會的氛圍非常重要，讓大家都願意來配合，這是我們現在在社區防疫裡面最需要的行為跟心態。」