金曲樂團操刀台灣燈會主題曲　挺過低潮《光之樹》下發光發熱

椅子樂團以《樂芙莉聖代》奪下金曲獎，更受邀於今年台灣燈會亮相演出（圖/台灣英文新聞Lyla Liu） 椅子樂團以《樂芙莉聖代》奪下金曲獎，更受邀於今年台灣燈會亮相演出（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）台灣燈會暖心主題曲由金曲獎得主椅子樂團操刀，輕盈的曲風唱出《今夜的種種可能》，看似美好的音樂生涯下，團員其實經歷過低潮期，但他們秉持著每天都是「lovely Sunday」的心情挺過去，近日在燈會開幕式上返回家鄉台中演出別具意義。

2020台灣燈會主題曲《今夜的種種可能》（Tonight We’ll Be Fine）曲風輕快溫柔，由榮獲第30屆金曲獎最佳演唱組合的椅子樂團（The Chairs）操刀，不僅將台中知名珍珠奶茶、燦爛夜景寫進歌詞，編曲更融入薩克斯風元素，呈現燈會主展區后里「薩克斯風的故鄉」特色。

椅子樂團由三位台灣年輕音樂人裘詠靖（主唱、吉他）、陳仲穎（主唱、吉他）及孫伯元（貝斯）組成，來自台中的他們更在主燈《光之樹》下演唱《今夜的種種可能》，由藝術家林舜龍設計的《光之樹》是由一顆種籽蛻變成一棵參天大樹，由種籽的靈化身成為滿月與旭日，飄浮在台灣能量的年輪上。



藝術家林舜龍《光之樹》（圖/台灣燈會）



椅子台灣燈會開幕現場演出（圖/椅子樂團臉書）

椅子樂團（以下簡稱椅子）接受專訪時表示，團員自高中吉他社結緣，之後歷經大學畢業、當兵、出社會等過程，一度遇到瓶頸要散伙，但他們在失敗中學習，且不斷調整方向，加上關鍵人物製作人黃榮毅的加入，讓樂團放慢腳步重新振作起來，在2019年以專輯《樂芙莉聖代》（Lovely Sunday）奪下金曲獎最佳演唱組合殊榮。

此次獲獎專輯《樂芙莉聖代》是在椅子們專職做音樂前，每週日聚在一起討論練團下的產物。陳仲穎分享，他平時上班是名工程師，本來不是很確定未來方向，到2018年初做新專輯，利用下班創作，台北、上班在台中兩頭跑，但因交通費及身心俱疲負荷不了，最後決定專職做音樂。

生活的壓力跟身體的疲勞不斷磨損團員間的情誼，之後他們在製作人的鼓勵下，放鬆心情調整心態，寫歌反而比較「有效率」，像是「手捧一杯酒」的旋律就是邊騎機車邊哼出來的，雖然旋律輕鬆朗朗上口，但夾雜著台語的詞卻是這樣寫道：「酒吞落肚內的時袸，你就知道我的苦澀從哪來」。



左起：黃榮毅、孫伯元、裘詠靖、陳仲穎於工作室受訪合影（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

椅子的魔力不只在於主唱特殊的嗓音，該團創作使用多種語言，包含英文、台語、梵文等，讓人聽了紛紛起舞也意猶未盡。主唱裘詠靖說明，創作初期以英文歌為主，養分多來自老歌，而第一張專輯《Cheers!Land》開始寫起台語，因為家裡都講台語，而團員孫伯元因喜愛日本文化，想營造日本大叔味，所以也寫起日文歌詞。

裘詠靖解釋，因為很喜歡披頭四（The Beatles），所以特別研究迷幻搖滾和嬉皮運動，創作又和東方宗教及哲學有關，像是歌曲《Rolling on》即是對對該年代致敬，也因此有梵文歌詞。



椅子樂團《Rolling on》向偶像披頭四致敬（影Youtube）

裘詠靖透露，如果在放鬆情況下製作音樂，創作能量就會源源不斷，現在他們反而給彼此很多時間去嘗試，不像以前很趕，花更多時間在嘗試。「你真的喜歡這件事，把它當成志業時，施展的力道跟密集度差很多」。

值得一提的是，這次椅子樂團回家鄉演出，替台灣燈會溫暖開場，在高15公尺的主燈《光之樹》下演出，其為曾於瀨戶內國際藝術祭展出的藝術家林舜龍作品，由22條象徵縣市的光帶大樹幹、代表人民的2359片心型葉子所組成，更可見飛舞的彩蝶及閤家歡的白耳畫眉在樹梢上相會，祈願台灣和諧團結，幸福美滿，國運昌隆。

現在讓我們一起來聽聽台灣燈會主題曲吧！更多好聽的音樂，請前往椅子樂團臉書專頁查詢！



2020台灣燈會主題曲（影Youtube）