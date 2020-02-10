【武漢肺炎】「鑽石公主號」3600人日本橫濱船上隔離　20餘台灣旅客盼政府伸出援手

停靠在日本橫濱港的鑽石公主號, 有3600人在船上接受隔離, 整艘船形同武漢肺炎疫區 (美聯社) 停靠在日本橫濱港的鑽石公主號, 有3600人在船上接受隔離, 整艘船形同武漢肺炎疫區 (美聯社)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）因載過一名武漢肺炎確診香港人的「鑽石公主號」郵輪，停泊在日本橫濱港碼頭外防疫隔離，到今天(10日) 累計已有130人確診武漢肺炎，船上仍有約20名台灣人，盼政府設法相救，其中有人亟需降血壓藥與安眠藥等藥品。

發生武漢肺炎群聚感染的鑽石公主號，3日晚間返抵日本橫濱港後，停泊在大黑碼頭外防疫隔離，今天新增60個確診病例，累計已有130人確診。目前船上包括乘客與船組員還有3600多人，其中約有20名台灣乘客及2名台灣籍工作人員。

中央社引述一名台灣男性乘客受訪時表示，聽到新增60個確診病例覺得快昏倒。他說，希望台灣的政府儘速設法把船上的台灣人接回去，他們一直希望日本政府針對船上的所有人進行病毒篩檢，好讓他們安心，如果日本政府一時之間沒能力篩檢3600多人的話，那就由各國政府設法針對船上各自僑民進行篩檢。

日本厚生勞動大臣加藤勝信今天在內閣會議後的例行記者會表示，為確認船上3600多人的健康狀況，原則上從本月5日起共14天，請船上人員待在自己的房間。

加藤說，因船內已有許多確診病例，所以有人認為船上人員下船時也應再檢查一次。但要針對多少人篩檢、有能力篩檢多少人、要花多少時間，目前還無法斷言。如果要下船之際進行篩檢，那可能要等結果出爐才能下船。

這名台灣男乘客說，這意思是表示船上的人無法在19日下船，聽到這消息，真的感到很灰心，原以為19日就脫離「險境」。

他說，船上有位年紀偏大的台灣太太亟需降血壓藥，已請人用國際快遞寄送（船公司有住址可將物品送抵鑽石公主號），但擔心因為是藥物，會被日本海關阻攔下來，希望台灣的政府能與日本政府交涉，不要攔截降血壓藥。

鑽石公主號武漢肺炎確診台灣女士的家人製作公開信，希望政府趕緊設法讓旅客從「疫區」脫困。中央社

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鑽石公主號上的乘客年紀偏高，很多人有些老毛病，需要習慣服用的藥物，在船內目前身心負擔大，環境愈來愈嚴苛，有些人可能不是因為感染新型冠狀病毒，而是因為高齡舊疾病倒。日前就有一位美國人因心臟衰竭緊急送醫。

受訪的台灣籍男乘客說，他年高8旬的父親一直咳嗽，但船醫認為沒有發燒就不對他們進行篩檢，昨天只送來感冒藥，之後沒人來問服用後是否有不適等，服務不夠細膩。此外，他年邁的父親在船上失眠情況嚴重，安眠藥快用完，感到很憂心。

有台灣媒體報導，對於鑽石公主號上有22名台灣人，除了一名6日確診留在日本治療的患者外，是否接回台灣的問題，指揮中心監測應變官莊人祥昨(9)日表示，目前鑽石公主號上的台灣旅客，指揮中心已取得聯繫，會根據其需求提供協助，不過目前尚無提出需求。

對此，這名台灣男乘客說，「重點是，沒人跟我聯絡啊」，目前如同難民的生活，讓他們倍感煎熬，尤其是在內艙，看不到陽光，很不健康，船上台灣人正打算一人一信寫給政府，趕緊設法讓他們從「疫區」脫困。

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Nownews在9日報導中引述指揮中心監測應變官莊人祥表示，只要個案持續發生，22名旅客就會繼續待在船上，目前其他國家也沒有辦法做相關的協助工作，就是日本政府在處理，正在做海上檢疫的部分。「我們也會跟船上的台灣人聯繫，看有什麼需求？但目前沒有收到有任何需求的消息。」

莊人祥指出，鑽石公主號的乘客在台灣下船所參觀的景點、領隊、司機、導遊、商店、飯店都有追蹤到，目前也有找到接觸對象，約280人，進行密切追蹤與調查，如果有任何症狀就打1922，協助就醫。

指揮官陳時中進一步指出，「有些報導暗示那些景點好像都變得很危險，只要感染的旅客都不在了，景點就恢復正常，我們消毒一下，民眾不需要太過驚恐這些景點可能會變成感染的路線。」

中央社7日報導稱，鑽石公主號一名乘客將這艘郵輪乘客國籍資料上傳到推特，內容顯示，乘客以日本籍最多，包括日本1285人、香港470人、美國425人、加拿大215人、英國40人、俄羅斯25人、台灣20人、以色列15人和紐西蘭13人等。

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