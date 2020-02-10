日本打造世界最美便條紙　台灣絕美博物館首次亮相

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）創造出「世界最美便條紙」的日本品牌TRIAD推出最新力作—台南「奇美博物館」，這也是TRIAD「OMOSHIROI BLOCK」系列便條紙中，首次出現台灣建築。憑著150張便箋雕出一座「森林中的博物館」，細膩精緻的頂尖工法再次令人嘆為觀止。

由TRIAD所推出的「OMOSHIROI BLOCK」紙雕模型便條紙，深深吸引著文具迷的目光，栩栩如生的清水寺、東京鐵塔猶如藝術精品般令人愛不釋手，不但在網路爆紅而一度缺貨，品牌官網更曾因為民眾搶看而癱瘓。

繼清水寺、東京鐵塔之後，奇美博物館特別與TRIAD攜手合作，推出「奇美博物館」紙雕便條紙，這也是TRIAD跨出日本，首度與亞洲其他國家聯名合作，亦是台灣獨家限定商品，就連日本境內也買不到。



便條紙以「森林中的博物館」為題，呼應奇美位於台南都會公園的意象，精緻的建築本體搭配兩旁樹林的綠葉更是細緻，當便條紙全部用完後，可見隱身於綠意盎然的森林中的奇美博物館（圖/奇美博物館）

奇美博物館表示，這款便條紙以「森林中的博物館」為主題，呼應該館位於台南都會公園的意象。每本便條紙乍看平凡，但當一張張便箋撕下後，就會看見綠色漸層的博物館從無到有慢慢出現。當便條紙全部用完後，映入眼簾的是一座充滿雅氣的博物館隱身於綠意盎然的森林之中，仔細觀察，不但建築本體的立柱、圓頂唯妙唯肖，兩旁樹林的綠葉更是精巧，彷彿一陣風來就會搖曳生姿，搭配紙張顏色濃淡分布，充滿層次與立體感，將是收藏者桌上最有氣質的藝術擺飾。

此外，取用便箋的過程也充滿驚喜，便箋中隱藏了四種不同的紙雕圖案，包括該館戶外地標「阿波羅噴泉」、建築圓頂上方的「榮耀天使」、奇美重要典藏「沉思者」，以及創辦人許文龍先生拉奏小提琴的剪影，每撕一張就有機會看到一款圖案。便箋可以寫字還可對折立在桌上，立起時隱藏在便條紙裡的紙雕圖案也會更加生動鮮活。



TRIAD首席設計師親自操刀此款便條紙（圖/奇美博物館）

為了讓TRIAD深入認識奇美博物館，館方特別與對方分享了館藏專書及許文龍創辦人等相關書籍，TRIAD也因此了解其中理念並喜歡這座博物館，更將此商品交由品牌首席設計師親自操刀。

TRIAD表示，做一款紙雕便條紙非常不易，奇美博物館的製作與清水寺同樣都是五顆星難度，為了要雕出完美精緻的模型建築，製作過程相當繁複，必須先繪出精細的圖稿，進行3D建模，模型做好後，經過嚴謹精確的設計與計算，再以雷射雕刻的方式切割出150張不同刀模的便箋，最後再以手工一張張拼成作品。

TRIAD透露，由於刀工非常精良，因此每一張紙都可輕鬆取下，不必擔心失手而壞了紙雕作品。為了讓成品更臻完美，商品研發時還得不斷思考如何呈現建築之美，如何讓便條紙更富趣味，堪稱是結合創意、美學與工藝技術的一大挑戰，從討論、發想到商品完成，歷時一年半之久。

獨家限量的「OMOSHIROI BLOCK紙雕模型便條紙－奇美博物館」，即日起在奇美博物館禮品店及官方eShop販售。