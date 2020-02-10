【武漢肺炎】19港人圍爐吃火鍋　至少9人中鏢　感染科醫師：火鍋易讓飛沫蒸發、傳播

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）武漢肺炎疫情持續擴散，香港衞生署昨（9）日深夜公布，有一家族於農曆新年到餐廳吃火鍋，19人中有2名是來自中國廣東省，目前已知有9人確診，首位確診的24歲青年，其雙親、外婆、三姨、四姨及三名表姐弟亦中鏢，共涉及三個家庭，換而之，當日同桌進餐的家庭成員有超過一半都感染。

《香港01》報導，一名24歲男子，自1月30日出現發燒和咳嗽，同日到診所就醫，2月4日又到另外一間診所求診。該患者於2月6日到聖保祿醫院門診部求醫，兩日後再到律敦治醫院急症室求醫，並入院接受隔離治療。其呼吸道樣本檢驗證實為武漢肺炎陽性反應，目前情況穩定。

香港衞生防護中心昨日追蹤另外8例確診個案，涉及3個家庭群組，全為該患者的家庭成員及親人。首個家庭感染者為該位男性患者的父親（68歲）、母親（57歲）及外婆（91歲）。

第二個家庭感染者為該患者的三姨（51歲）、表姐（25歲）和表弟（22歲）。第三個家庭感染者為該患者的四姨（50歲）和表弟（23歲）。他們的呼吸道樣本檢驗結果皆是武漢肺炎陽性反應。

有關這些患者的流行病學調查及接觸者追蹤工作仍在進行中。另外，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，由於他們當日聚會達3小時，目前仍未知哪一位為病源。

香港感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，由於吃火鍋的過程會不斷製造熱氣和氣流，使得飛沫更易蒸發，加上香港現時天氣乾燥，更容易讓飛沫的粒子變得更細更輕，在密閉空間及熱空氣氣流帶動等環境因素下，造成飛沫更易傳播，加上吃火鍋時有近距離接觸亦成為病毒傳播的高危險行為。

曾祈殷進一步補充，2019新型冠狀病毒的結構性與SARS相同，所以任何環境因素配合下，不排除氣霧傳播的可能性。

此外，曾祈殷建議，除了吃火鍋外，如廁後沖馬桶亦會產生氣霧，提醒沖馬桶前應蓋好馬桶蓋，並呼籲大家非必要不要集會。