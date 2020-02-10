打造國際藝術村 金魚厝邊團隊帶領青年壯遊頭城老鎮

為鼓勵青年開拓地方文化與產業資源，投入地方發展與返鄉服務，教育部青年發展署辦理109年青年壯遊點DNA簡章，徵件自即日起至3月31日止。青年團隊可根據自身長期關注及深耕經營的在地議題，提出實驗壯遊點企劃，設計讓15至35歲青年參與壯遊活動，活動內容可包括達人導覽、景點探索、體能鍛鍊、DIY體驗、公共議題、公益服務等，引動更多青年透過體驗探索，一起來重新定義自己的家鄉，並發掘在地未來的發展特色，促進產業活化。

宜蘭頭城鎮除了享有「開蘭第一城」的美名，而豐富的自然資源與獨有的地理環境，近年也發展出如衝浪、飛行傘、登山等戶外活動。出生於頭城的彭仁鴻參與108年教育部青年署青年壯遊點DNA計畫，組成「金魚厝邊」團隊，串連在地達人及衝浪專業社群，發展出屬於頭城的壯遊體驗活動經營與特色。不僅吸引了青年朋友造訪，還有許多國際遊客到來。

彭仁鴻求學時期常年在外地，對家鄉十分陌生，當兵時期因緣際會再次回到家鄉，擔任替代役協助調查宜蘭文創產業，才開啟了認識家鄉的歷程。走訪街區的過程中，發現頭城許多在地文化與技藝，由於年輕人口外移，正面臨失傳的危機，因此萌生復興家鄉的念頭。透過書法、中藥、手繪插畫與手作麵包，金魚厝邊團隊將在地職人集結起來，青銀共創辦理「頭城山海游—壯遊行｣活動，帶領青年從頭城老街看蘭陽平原發展脈絡，認識頭城海岸地質與龜山島的故事，體驗外澳沙灘、在地文化手作，走踏頭城山海之間，體驗小鎮親海魅力，也汲取百年風華的人文底蘊，並提供老藝術家、技藝者們一個說故事的平臺，讓記憶與技藝傳承。

你也是對返鄉服務、壯遊探索充滿熱忱的有志青年嗎？趕緊一起加入熱血隊伍吧！歡迎符合資格的青年團隊，與非營利組織或大專校院合作提案。更多詳細的資訊快上青年署官網及「壯遊體驗學習網」。

訊息來源：教育部

(新聞轉載自新住民全球新聞網)