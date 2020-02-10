新住民跨國牽手婚服秀 鄭文燦：珍惜克服困難愛情

(說明：新住民姊妹們穿上各有特色的婚服(桃園市越配權益促進會提供)) (說明：新住民姊妹們穿上各有特色的婚服(桃園市越配權益促進會提供))

桃園市長鄭文燦8日出席於新住民文化會館舉辦的「新住民跨國牽手婚服秀」，活動中有多對新住民姐妹和家人、好友一起穿上婚服走秀。立法委員湯蕙禎、文化局長莊秀美、市議員林政賢、桃園區長陳玉明、移民署桃園服務站主任林萬益、晶綻囍事婚紗攝影總經理許文馨、南亞技術學院老師、第二專長發展協會理事長梁淑貞、越配權益促進會創會長馮玉英、現任理事長阮慶漓、牽手泰團長孫莉安等人士到場參加。

對此桃園市長鄭文燦指出，桃園市推動許多友善新住民政策，希望新住民家庭能夠成為桃園城市生活的一部分，精彩的一部分，也是幸福一部分。

鄭文燦表示，8日是元宵節也是小過年，「新住民跨國牽手婚服秀」有22對姐妹和家人、好友一起穿上婚服走秀，祝福參加走秀的每一人，都可以留下美好的回憶；由於，適值武漢肺炎疫期，也就是民間俗稱的瘟疫，鄭文燦說，作家馬奎斯的小說《愛在瘟疫蔓延時》，跨越時間、空間、階級和族群的障礙，讓真愛可以展現，克服困難的愛情，是永遠值得珍惜。而每一種愛都要被祝福，尤其是跨越困難的愛情。鄭文燦表示，也許愛不需要語言百分百，但是要感情要百分百，經營一個家庭當有一天，悄然回頭看時，也許這一切都是上天的安排。

桃園市文化局即日起迄3月1日於新住民文化會館3樓展出「跨國牽手-新住民婚姻特展」，配合特展活動8日於會館外廣場舉辦「新住民跨國牽手婚服秀」，邀請參展的多位新住民姊妹及其親友，換上各國婚禮服飾共同走秀，並介紹他們獨特的婚姻故事，重回當初的婚禮時光。

訊息來源：桃園市越配權益促進會

(新聞轉載自新住民全球新聞網)