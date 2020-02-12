〈時評〉新冠病毒改寫習近平歷史定位

新冠病毒的疫情在全球持續擴散，中國的防疫工作更面臨嚴峻考驗，如何渡過這道關卡，將是中國領導人習近平最重大考驗，也會影響到他的歷史評價，如何將危機變轉機，不僅衝擊中國的威權體制，恐怕更左右民主轉型之路。

三年前，中共組成第十九屆中央政治局常委，習近平當時打破隔代接班的政治傳統，沒有指定接班人，這意味著習近平將於2022年展開第三個總書記任期，繼續領導中國未來發展。

由於過去七年多的時間，習近平一手打造出新的威權體制，加上他整肅異己，當下中共政權的領導班子裡，暫時沒有人可以挑戰習近平的地位，因此，習近平就算在這波新冠病毒的疫情衝擊下，仍可續坐他的位置。

不過，習近平雖是合法的領導人，但他領導中國的權威性和正當性，早已經遭受嚴重的挑戰，如何重寫他的歷史定位，全世界都在高度關注。

去年開始，香港反送中事件，已經引起全球的重視，中國始終躲在林鄭月娥的背後在控制當地政權，但香港想要爭取民主、自由的呼聲，喊得漫天價響，中國努力壓制下，全球各地雖然不滿，但他獲得中國人民的支持，也就是在民族主義高漲情緒下，不允許香港從中國分裂出去。

然而，這一次的新冠病毒，姑且不論各國對中國一開始隐瞞疫情的不滿，現在是中國內部對當局疫情控制失當，都已經積壓許多情緒，像新冠病毒吹哨者李文亮醫師之死，中國內部已出現希望將李文亮病逝的2月6日訂為「言論自由日」，要求落實憲法保障的言論自由、人民不再受國家機器威脅等。

這一波爭取言論自由的訴求，目前是在網路上串連，還有一些象徵性的支持行動，若不是迫於疫情仍處於爬坡階段，恐怕早已爆發出來，而且群眾會直接走上街頭抗議。

習近平想要繼續擔任中國領導人，他過去想要爭取的歷史定位，是讓中國真正統一，不過，在新冠病毒重創下，原本槍口一致對外的人民，很可能將檢討矛頭指向目前的領導班子，習近平的領導威信勢必被動搖。

然而，這可能是習近平的另一個轉機，若是他能利用這個局勢，讓中國再進一步改革開放，言論自由得已獲得保障，並往民主的歷程邁進，他將能在近代歷史上留下名字。

只怕缺乏民主素養和遠見的中國領導人，遇到這些要求開放的聲浪時，反而把繩子勒更緊，失去這個契機後，將讓潛在危機持續擴大，待日後爆發時的作用力將會更大，恐怕一發不可收拾。

（作者李平華，資深媒體人）