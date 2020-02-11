〈時評〉新聞自由是最佳防腐劑　使印度沒有瘟疫發生

中國北京市中日醫院近日出現一名3次新型冠狀病毒核 酸檢測均為陰性，最後透過肺泡灌洗檢測才確診罹患武 漢肺炎的患者。圖為武漢市疾控中心檢... 中國北京市中日醫院近日出現一名3次新型冠狀病毒核 酸檢測均為陰性，最後透過肺泡灌洗檢測才確診罹患武 漢肺炎的患者。圖為武漢市疾控中心檢測組工作人員4 日進行病毒檢測。 （中新社提供） 中央社 109年2月8日 (來源 中央社)

武漢肺炎在全球掀起軒然大波，有人批評病毒之所以生成歸咎於中國飲食文化習慣，而之所以散播迅速與其不良衛生習慣有相當關連。

令人好奇的是，印度的環境衛生及人民生活習慣，未必理想，尤其是長達1500公里的恆河，汙染狀況令人擔心。它也是恆河兩岸印度人賴以為生的水源，當地人甚至拿起河水直接喝，也沒有聽說瘟疫或傳染病發生，令人好奇，究竟是什麼原因，造成這種現象。這個問題，應該由印度人來解答最正確。

最近印度籍經濟學獎得主亞馬得亞．森在他所著的「新聞自由有什麼好處」一書中説，印度人口密集，衞生不佳，人民生活習慣不好，卻極少出現瘟疫，正是拜新聞自由所賜。因為在印度一旦有什麼瘟疫傳言，人民爭相走告，互相警惕，積極尋藥，一直到疾病消失為止，所以傳染病或瘟疫難以發生。

如果新聞自由是瘟疫的天敵，那正是中國最需要檢討的大問題。中國這次武漢肺炎，第一位吹哨者李文亮是武漢市中心醫院眼科醫生。

回憶去年12月30日，他在同學微信群組發訊息，提到服務的醫院從當地華南海鮮市場收治了7名疑似SARS病毒的重症病患，檢驗顯示有「嚴重急性呼吸道症候群」(SARS)冠狀病毒高置信度陽性指標，便在群組提醒同學注意，可能有大規模瘟疫要發生。

同學在群組中問，是不是有SARS要發生？李文亮說，目前檢驗出的病毒，與SARS病毒相似。他的發言被截圖，在網路上瘋傳。當時他警覺會惹上麻煩，果然，武漢衛生部門不久即約談他，要求他簽下「訓誡書」，承認自己是違法行為。

不止李文亮沒有新聞或資訊傳播自由，即連武漢市長周先旺在接受媒體訪問時坦承，沒有上級同意，他不能夠擅自公佈疫情。

平心而論，中國能夠在近40年創造罕見的經濟奇蹟，關鍵時刻是1978年12月18日，鄧小平宣布改革開放，自此中國一連串政治及經濟鬆綁措施，才創造月中國經濟的成就。令人遺憾的是習近平主政以後，各項做法似乎重回專制獨裁的老路，例如，現在中國要求各上市櫃公司都要設黨書記，作法令人不解，因為此擧與自由經濟國際思潮完全悖離，也阻礙企業創新發展，無疑是走向經濟專制集權之路。

另外，中國在全境設置1.76億個天眼，並準備在2020年，増加到6.26億個，將14億人口，全部置於2000萬公安的眼下監控，完全監控人民行動自由。

再說到企業經營，中國現在是國進民退，要求各大企業邁向國營，置於共產黨掌控之下，而習近平現在是萬年國家領導人，也備受批評。

專制集權最大的問題，就是剝奪人民言論自由，至於新聞及資訊傳播，當然受到嚴厲審查，何來自由可言。集權專制容或可以讓中國建設快速發展，但失去新聞及資訊傳播自由，同様使武漢肺炎失去治療先機，終至釀此大禍。

南北朝時代北周文帝宇文泰曾在詔書中說，天下至廣，非一人所能獨治。這句話現在尤其值得中國領導人思考。個人再怎麼英明偉大，管得了14億人口食衣住行、生老病死大小事嗎？

中國可以思考亞馬得亞．森對新聞自由的看法，重新考慮開放新聞及資訊傳播自由，期待日後不要再有類此悲劇發生。