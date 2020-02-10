〈時評〉答非所問的政客

答非所問，是無良政客面對質詢或外界（例如媒體、辯論會）提問時，做為轉移焦點、掩飾無知與無能，或隱藏心機慣用的一種話術，在在透露出政客的不誠實、笨、壞！

像記者問台北柯文哲市長「怎麼看警察疑似跟黑道聯手毆打反送中的香港市民？」，柯市長答覆的「免疫力好就不怕有細菌」，未免太「天才」了；像去年7月16日在接受《風傳媒》與《新新聞》的專訪中，遭逼問「是否帶職參選投身選戰，建立不好的政治文化？」柯市長的答覆是大談特談台灣地震、颱風、白蟻三大自然宿命，以及台灣政治的淺碟文化，扯了一大堆，就是不給個明確的「是」或「否」？甚至在訪問尾聲還洋洋得意說「你們問我老半天，還是不知道我要不要選」，隱藏心機與對政客的滑溜與閃爍其詞引以為傲的心態溢於言表。

像2006年2月中，馬英九以中國國民黨主席身分接受BBC新聞節目專訪時，面對「你說兩岸統一是終極目標，又說兩岸的未來是台灣民眾決定，又說是兩岸民眾決定，你的立場到底是什麼？」的大哉問，回答是：「台灣未來的前途由台灣人民決定，是台灣內部達成的共識，你聽我說，未來兩岸的前途有三種選擇，獨立、維持現狀和統一，目前多數的台灣民眾都支持維持現狀，支持獨立和統一的人，比例約百分之十五到二十。所以說，目前我們應維持現狀，反對片面改變現狀，但在未來當兩岸的情勢成熟而台灣人民也另有想法時，他們仍可依照其自由意志作出決定，這是百分之一百的民主。」對方明明問的是「『你』的立場到底是什麼？」，可馬英九硬是扯什麼「台灣民眾」、「台灣人民」、「我們」、「他們」，而非直接了當回應「我的立場是⋯」，隱藏心機的企圖昭然若揭！

像高雄市議員黃捷質詢韓國瑜市長「自經區的內容到底是什麼？要開放什麼項目？有什麼限制？」韓市長的答覆是：「總體目標就是高雄要發大財」，真是一句「發大財」，掩飾無知、無能無極限！

高市議員李柏毅問韓國瑜「為何全中運開幕致詞時，運動員都還沒進場、市長就急著講話，到底是講給誰聽?」韓國瑜卻答以「市府28位局處首長端午節都會去划龍舟。」答非所問、語無倫次的程度，比美精神恍惚的吸毒者。

被媒體問到對香港「反送中」的看法時，韓市長第一時間的回應是「不曉得、不知道」，是在掩飾對時事的無知，還是在隱藏不可告人的心機？

在2020大選唯一一場總統大選辯論會中，媒體提問「新莊王小姐」之事，韓國瑜卻拉高聲調回應，「要不要問我幾歲前還是處男？」人家質疑的是韓國瑜跟「女牌友」六百萬進進出出的真相，他把問題扯到處男不處男的，就是不針對六百萬的疑雲給個說法，還真是會轉移焦點！

壹週刊踢爆韓國瑜在失業期間曾買7200萬的豪宅，扮演韓國瑜競選團隊中樞神經角色的韓辦的説詞是「庶民也有權買賣房產」！人家質問的是「錢」，他們答覆的是「權」，不是答非所問是什麼？

壹週刊爆料：韓國瑜在競選高雄市長前，曾全家申請加拿大居留權。韓國瑜說：他只有中華民國單一國籍，全家人也都是單一國籍！申請居留權不等於取得居留權，取得居留權不等於取得國籍，這是移民的ABC！韓國瑜故意把申請居留權、取得居留權、取得國籍三者和在一起，想由沒取得加拿大國籍偷渡到沒取得加拿大居留權，再過渡到沒申請加拿大居留權，是心神不寧？裝瘋賣傻？還是使壞？耍詐？耍嘴皮子？隱瞞真相、隱藏心機？還是根本就腦殘一個，沒有任何邏輯概念？

（作者為新竹教育大學退休副教授）