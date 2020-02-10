（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）第92屆奧斯卡頒獎典禮台灣時間10日上午9點登場，南韓奉俊昊導演的《寄生上流》風光拿下四大獎，包括「最佳影片」、「最佳國際影片」、「最佳導演」、「最佳原創劇本」。奧斯卡新科影后為芮妮齊薇格、影帝瓦昆菲尼克斯。

摘下奧斯卡最佳影片、最佳國際影片的《寄生上流》，不僅是第一部拿下這兩個獎項的韓國電影，也是第一部拿下這兩個獎項的亞洲電影。《寄生上流》徹底改寫奧斯卡史，成為首部贏得此一最高榮譽（最佳影片）的非英語電影。

奧斯卡影后則由芮妮齊薇格（Renee Zellweger）以飾演《茱蒂》（Judy）裏傳奇女星茱蒂嘉蘭成名光環背後一連串苦難的人生所拿下。因1939 年在《綠野仙蹤》飾演桃樂絲女主角一炮而紅的茱蒂嘉蘭 (Judy Garland)，她戲劇性起伏人生最終因服藥過量而結束，離開人世時僅 47 歲。芮妮齊薇格同樣也在今年金球獎中抱回最佳女主角大獎。

奧斯卡影帝則由已橫掃全球最知名競賽如金獅獎、金球獎中影帝頭銜的瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix），以飾演《小丑》（Joker）一片中的亞瑟拿下。瓦昆成功演譯這個社會體制如何將一位邊緣人推了一把，成為高譚市最瘋狂的犯罪者，此次得獎可說是實至名歸。

各家影片得獎獎項羅列如下：

《寄生上流》：這部已橫掃全球知名影展獎項的南韓大熱門電影，拿下最佳影片、最佳導演、最佳國際影片、最佳原創劇本。

《1917》：最佳視覺效果、最佳攝影、最佳混音。

《小丑》：最佳影帝（瓦昆）、最佳配樂。

《從前，有個好萊塢》：布萊德彼特（Brad Pitt）獲最佳男配角、最佳美術設計。

《婚姻故事》：蘿拉鄧恩（Laura Dern）繼在今年一月金球獎拿下最佳女配角獎後，今年奧斯卡再攻下一城。

《火箭人》：以「I'm Gonna Love Me Again」拿下最佳原創歌曲，該曲在今年一月也同樣拿下第77屆金球獎中的同名獎項。

《賽道狂人》：最佳剪輯、最佳音效剪輯。

《重磅腥聞》：最佳妝髮。

《Walk Run Cha-Cha》：最佳紀錄短片。

《美國工廠》：最佳紀錄長片。

《她們》：最佳服裝設計。

《The Neighbors’ Window》：最佳實境短片。

《兔嘲男孩》：最佳改編劇本。

《Hair Love》：最佳動畫短片。

《玩具總動員4》：最佳動畫長片。