【武漢肺炎】衛生紙之亂2.0　刑事局逮3名傳銷業女子、調查局鎖定貿易商與臉書用戶

台灣美式賣場好市多9日表示，近期衛生紙銷售速度確實是比平常快很多，過去可供應一整天的貨量，這陣子傍晚4、5時就會銷售一空。中央社 台灣美式賣場好市多9日表示，近期衛生紙銷售速度確實是比平常快很多，過去可供應一整天的貨量，這陣子傍晚4、5時就會銷售一空。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）武漢肺炎造成口罩短缺，高雄一名從事傳銷的60歲廖姓女子，自認衛生紙將因此短缺，近日在Line群組撰文張貼假消息，另兩名陳女轉貼至臉書，刑事局昨(9)日查獲3女報請法院裁處。

刑事局今天(10日) 舉行「偵破民眾散播衛生紙為口罩原料假訊息案」破案記者會，中央社引述偵查第三大隊大隊長蕭瑞豪表示，近日有媒體報導因武漢肺炎口罩短缺，市場傳出衛生紙原料紙漿將被轉用製作口罩，屆時衛生紙恐將短缺，造成民眾搶購。

刑事局為維護社會秩序安寧，避免有心人士惡意散布假消息造成民眾恐慌，主動於昨天(9日) 迅速查出從事傳銷業的3女涉案，其中上游的廖女在觀看媒體相關報導後，自行研判紙類製品恐將短缺，便自行發文「建議各位夥伴：公司其他紙類製品，有缺的可以考慮買一些，衛生紙、衛生棉、廚房紙巾，估計都會短缺，因應原料都拿去做口罩了。」到Line群組。

另外在高雄和台南，也分別查獲下游的40歲陳女和33歲陳女，涉嫌在臉書轉貼相關假訊息，昨天到案說明後都坦承不諱。

蕭瑞豪說，這3人未經查證即張貼、散布不實訊息至網路群組，在此全國關注疫情資訊的非常時期，張貼、散布未經查證的訊息而造成民眾恐慌，全案詢後將依違反社會秩序維護法第63條「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」報請法院裁處。

同時，將持續追查其他製作、散佈、轉傳不實訊息者。

刑事局表示，依社會秩序維護法第63條規定，散佈謠言，足以影響公共之安寧者，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

另一方面調查局昨(9)日發布新聞稿表示，迅速針對近期網路謠傳民生物資即將缺貨的不實訊息進行調查；目前已掌握臉書林姓及黃姓用戶散布「因原物料均供口罩生產，衛生紙即將缺貨」等訊息；譚姓等網友散布「因尿布廠原物料短缺，尿布即將缺貨，建議盡快囤貨」等訊息。

調查局指出，鎖定某貿易商於LINE群組散布「因武漢肺炎船運公司不靠港，亞洲航線將全面停擺，紙廠及衛生棉無漿可用將缺貨，建議儘速囤貨」及「因荷蘭罷工及原計出貨之數千噸紙漿亦全數延宕」等訊息。

中央社10日引述法務部長蔡清祥受訪指出，衛生紙的原料跟口罩是不一樣，衛生紙現在的供需都是非常的正常且充裕，因為外面有一些謠言或是故意造謠生事，所以調查局密切注意並追查來源，一定會依法處理。

蔡清祥說，已要求台灣高檢署督導各地檢署，啟動查緝民生犯罪的平台，要結合警政、消保官、公平會等一起依法速查嚴辦；涉及到刑責，由檢察官來處理，涉及社會秩序維護法，由警方處理，涉違反行政法規，由主管機關來依法處理。